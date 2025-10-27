Interceptan en Chella a un conductor sin carné y sin ITV que duplicaba la tasa de alcohol
El hombre está investigado por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido en un control rutinario de la Policía Local
Ocurrió este pasado fin de semana, en una de las rotondas de acceso a Chella. Los agentes de la Policía Local que se encontraban realizando un control rutinario de seguridad ciudadana y tráfico en el término municipal dieron el alto a un vehículo cuyo conductor circulaba sin permiso de conducción y con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.
Los policías locales también apreciaron que el sujeto presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Una vez practicada la prueba de alcoholemia, se confirmaron las sospechas: el conductor arrojó una tasa de 0,51 miligramos por litro espirado, el doble del máximo legal permitido en la normativa de circulación.
Por todo ello, el hombre quedó como investigado por un presunto delito contra la seguridad vial relacionado con el incumplimiento del artículo 384 del Código Penal. El reglamento contempla penas por los hechos cometidos que pueden ir de los tres a los seis meses de prisión, una multa de doce a veinticuatro meses, o trabajos en beneficio de la comunidad.
El vehículo del conductor sancionado quedó inmovilizado y a disposición de la autoridad judicial.
- Las horas críticas del 29-O: 'Presidente, hay muchos muertos
- Una multitudinaria manifestación en València vuelve a pedir la dimisión de Mazón por el primer año de la dana
- La no retransmión de la manifestación enciende el clima interno en À Punt
- Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
- Los catedráticos Joan Romero y Ana Camarasa: “Hemos crecido de forma irresponsable pero el agua siempre vuelve con las escrituras en la mano”
- Las imágenes de satélite muestran el aumento relámpago de la concentración de clorofila en l’Albufera
- Ona, la niña milagro de la dana
- La promotora de la torre Ikon de València se queda por 68 millones el suelo subastado de la Herencia Nadal