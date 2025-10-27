Interceptan en Chella a un conductor sin carné y sin ITV que duplicaba la tasa de alcohol

Ocurrió este pasado fin de semana, en una de las rotondas de acceso a Chella. Los agentes de la Policía Local que se encontraban realizando un control rutinario de seguridad ciudadana y tráfico en el término municipal dieron el alto a un vehículo cuyo conductor circulaba sin permiso de conducción y con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

Los policías locales también apreciaron que el sujeto presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Una vez practicada la prueba de alcoholemia, se confirmaron las sospechas: el conductor arrojó una tasa de 0,51 miligramos por litro espirado, el doble del máximo legal permitido en la normativa de circulación.

Por todo ello, el hombre quedó como investigado por un presunto delito contra la seguridad vial relacionado con el incumplimiento del artículo 384 del Código Penal. El reglamento contempla penas por los hechos cometidos que pueden ir de los tres a los seis meses de prisión, una multa de doce a veinticuatro meses, o trabajos en beneficio de la comunidad.

El vehículo del conductor sancionado quedó inmovilizado y a disposición de la autoridad judicial.