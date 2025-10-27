«En menos de un mes han entrado en mi parcela de Bixquert dos veces, esto es un desastre»

Es una problemática que se arrastra desde hace tiempo. Y se ha agravado durante las últimas semanas. La concatenación de varios robos a principios del presente mes hizo saltar las primeras alarmas. Los vecinos de Bixquert han alzado la voz de alarma frente a la inseguridad que denuncian sufrir en el diseminado perteneciente al término municipal de Xàtiva. El pasado viernes 24 se manifestaron por la tarde-noche frente al Ayuntamiento de la capital de la Costera, tras varias concentraciones similares coordinadas durante las últimas semanas. Y ese mismo día se registró una nueva tentativa de robo en la zona. El propietario del chalet asaltado -que prefiere mantener el anonimato- atendió ayer a este diario. Los «cacos» han visitado su casa dos veces durante presente mes -el 4 y el 24 de octubre-. Y se muestra «harto» de la situación.

«El pasado 4 de octubre entraron en mi casa. Lo destrozaron todo, lo revolvieron todo. Se llevaron dinero en efectivo y joyas. Denuncié, no tenía otra. Fui al cuartel de la Guardia Civil y denuncié», explicó ayer a Levante-EMV.

Sin embargo, el pasado viernes 24, los «cacos» volvieron a hacer acto de presencia en su propiedad: «Eran las siete de la tarde, más o menos, cuando me preparaba para ir a la manifestación convocada por los vecinos. Salí de mi casa y noté algo. Inspeccioné la zona y vi como habían doblado una parte de la valla y luego había unos setos rotos. Habían entrado por ahí. Creo que intentaron acceder a la propiedad, vieron que aún estaba dentro y se fueron. Entraron en la parcela, pero no en la casa», expuso el vecino damnificado.

Los vecinos de Bixquert se han concentrado varias veces frente al Ayuntamiento de Xàtiva. / Levante-EMV

«Iba a ir a la protesta, pero al ver lo que había pasado me quedé en casa. Llamé de nuevo a la Guardia Civil. He presentado otra denuncia por lo ocurrido, quiero que haya constancia de todo», prosiguió.

A su vez, el dueño de la casa confirmó que tiene pensado reforzar los sistemas de seguridad:«Ya tenía una cámara de vigilancia, pero creo que voy a instalar más. Es algo que estoy estudiando. Aunque, dicen que los ladrones suelen ir encapuchados y tapados, no sé si valdrá de algo», comentó.

El diseminado de Bixquert cuenta con varias zonas diferenciadas y muchas propiedades, algunas bastante apartadas. La zona está llena de caminos, muchos sin salida aparente.

Carteles metálicos

Los vecinos de Bixquert llevan semanas coordinándose frente a la oleada de robos. Una de las últimas acciones ha sido el reparto de carteles metálicos en los que se avisa de que los vecinos están organizados y avisan directamente a la Policía al avistar cualquier problema. Fuentes vecinales comentaron ayer que se han producido un total de 600 ejemplares.

Desde la Policía Local de Xàtiva confirmaron ayer que durante el pasado fin de semana se registraron «dos falsas alarmas y una sospecha de tentativa de robo o hurto». El Ayuntamiento ya ha anunciado que reforzará la vigilancia en Bixquert y el Carraixet con 7 cámaras de lectura de matrículas. Sin embargo, los vecinos piden un «plan de seguridad integral».