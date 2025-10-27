La Música Vella de Xàtiva, premiada por su contribución a la igualdad de género

La Sociedad Musical La Primitiva Setabense ha sido distinguida con el premio a la Contribución a la Igualdad de género de los Premios Euterpe–Ángel Asunción 2025 que otorga la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Fscmv) por el impulso del I Concurso de Composición Orquestal para Compositoras Medina Xateba, un reconocimiento que pone en valor su trabajo para fomentar la participación de mujeres compositoras y dar visibilidad a su talento dentro del movimiento musical valenciano.

La gala de entrega tendrá lugar el 26 de noviembre en el Palau de la Música de València.

La ganadora de esta primera edición fue la compositora andaluza María Luz Ortiz Hernández con su obra "Estampas infantiles bajo la sombra de un álamo". El accésit correspondió a la compositora canaria Elisa Cancio Ramírez por La flor del Ceibo, mientras que la valenciana Sara Galiana Solà fue tercera finalista con In memoriam.

El jurado estuvo formado por destacados profesionales de reconocido prestigio: Francisco Perales, director del COR de la Generalitat Valenciana y académico numerario de la Real Academia de Belles Arts de San Carlos —sustituido en la final por Javier Costa Císcar, compositor galardonado y profesor de composición—; Isabel Latorre, compositora con numerosos premios y nominaciones nacionales e internacionales; y Sakira Ventura, musicóloga especializada en mujeres compositoras y profesora universitaria.

Las bases para la segunda edición (2026) están apunte de salir. Hay que añadir que todavía están abiertos los patrocinios generales por aquellas empresas que quieran apoyar el proyecto. (Toda la información en la sede de la Sociedad)

La Asamblea

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) celebró el sábado su 57.ª Asamblea General en el Auditorio Municipal de Oliva, en una jornada a la cual estaban convocadas las 546 sociedades musicales federadas. Durante el encuentro se aprobó el presupuesto para el próximo ejercicio y las principales líneas de actuación de la Federación. La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha destacado «la resiliencia y la solidaridad de nuestro movimiento, en un año de reconstrucción después de la catástrofe».