El Olímpic no pasa del empate en Novelda y se aleja de la parte alta de la clasificación

El CD Olímpic de Xàtiva ha empatado sin goles en La Murta, en horario matinal, frente al Novelda Unión CF, un rival que se mantiene invicto después de las primeras siete jornadas de la Lliga Comunitat. La lluvia, como ya pasó en la anterior temporada, fue protagonista en el prólogo y en la primera parte.

El conjunto dirigido por Jose Manuel Rueda cuajó un partido muy sólido en defensa y volvió a generar ocasiones claras, hasta tres, aunque sin acierto en la definición, lo que le ha impedido sumar tres puntos.

“He visto al equipo competir de puta madre, muy bien. Hemos hecho un partido muy serio, con las ideas muy claras. Sin balón ha sido perfecto, prácticamente no recuerdo ni un tiro a portería”, ha destacado Rueda tras el encuentro. “En ataque hemos tenido tres ocasiones muy claras, pero seguimos sin meter gol. Nos falta esa pizca de acierto que marque la diferencia”.

El técnico ha puesto en valor el trabajo colectivo para neutralizar a un equipo muy físico: “No han rematado más que una vez. Hemos contrarrestado totalmente su fútbol. Era importante no dejarles sentirse cómodos”. También ha explicado que retrasó los cambios, los primeros llegaron en el m.84 para mantener el ritmo: “El equipo estaba bien, fuerte físicamente, y he preferido aguantar un poco más antes de mover el banquillo”.

"Peor sería no generar nada y encajar"

Rueda ha mostrado un equilibrio entre la satisfacción por el rendimiento y la frustración por el resultado: “Estoy jodido porque no hemos ganado, pero contento con el equipo. Otra cosa sería peor: no generar nada y encajar. Hemos sido mejores en muchas fases”.

En el capítulo de lesiones, ha confirmado que Nico ha sufrido una rotura muscular que podría dejarlo fuera varias semanas, mientras que espera recuperar a Mullor para la próxima jornada, aunque no podrá contar con Cabanes. La lesión se produjo casi al inicio del partido tras una jugada individual por la banda izquierda.

Con este empate, el Olímpic suma un punto más aunque se aleja de la parte alta de clasificación. El equipo buscará reencontrarse con la victoria en el próximo compromiso liguero a domicilio, en Ibi. El gol sigue siendo la asignatura pendiente: cuatro goles en siete partidos.