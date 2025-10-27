El Ontinyent 1931 consigue la primera victoria a domicilio derrotando al Buñol

Se disputó una jornada que, para Ontinyent 1931 y Atzeneta, tenía como objetivo continuar con la buena dinámica lejos de las derrotas. Los de Roberto Bas lo consiguieron en un complicado desplazamiento a Buñol, mientras que el Atzeneta rompió su buena estadística en Alzira.

El sábado fue el turno para el Ontinyent 1931, que visitaba el Beltrán Báguena. La tarde comenzó de forma inmejorable para los de la capital de la Vall d’Albaida, que abrieron el marcador a los cinco minutos de juego. El esférico cayó a la banda derecha y terminó con un centro que se paseó por el área hasta que apareció Jorge García para enviar el balón al fondo de la red (0-1). Fueron minutos muy buenos para los visitantes, y Pedro Sempere tuvo en sus botas el segundo tanto; en cambio, lo que llegó fue un penalti para los locales cuando se cumplía el minuto diez. Duco, desde los once metros, devolvió la igualdad al marcador (1-1). Se vio un Ontinyent 1931 bastante cómodo, pero sin grandes ocasiones de gol, y con el empate se llegó al descanso.

En los primeros minutos tras el paso por los vestuarios, el Buñol salió con una marcha más, pero se encontró con Andreu, que apareció para salvar a los suyos. La respuesta de los “blanc-i-negres” fue inmediata, con un mano a mano de Juanan que mandó fuera por muy poco. En el minuto cincuenta y seis, los de Roberto Bas volvieron a mover el marcador. Vicent Martínez sirvió un centro de primeras al corazón del área para que Pedro Sempere, al primer toque, batiera al portero (1-2). El Ontinyent 1931 estaba creando mucho peligro y, con más de quince minutos por delante, el Buñol se quedó con un hombre menos por la expulsión de Duco. Los visitantes supieron gestionar el tramo final del partido y ampliaron distancias en el marcador tras una buena jugada de asociación que terminó con el gol a placer de Iván Albert (1-3). El Ontinyent 1931 sumó una nueva victoria y se convirtió en el primer equipo en romper la imbatibilidad de los de Alejandro San Isidro en casa.

El turno del Atzeneta fue el domingo, con su visita al campo de Venecia, donde se midieron al Alzira. El duelo arrancó con un dominio aplastante del conjunto “taronja”. En los primeros veinticinco minutos, los de Frangi protagonizaron llegadas muy claras al área rival. A partir de ese momento, la mala fortuna se cebó con los de la Vall d’Albaida. Cuando se llegaba a la media hora de juego, el Alzira puso una falta desde el centro del campo al área, donde hubo una falta de contundencia defensiva y lo aprovechó Vassilakis para abrir la lata (1-0). Minutos después, el Atzeneta se vio obligado a realizar el primer cambio por la lesión de Bilal. En su lugar entró Briana Triviño, que protagonizó la reacción atzenetense con un mano a mano con el portero en el que salió vencedor el guardameta. Con la ventaja mínima para los locales se llegó al descanso.

En la reanudación, las molestias físicas y las amonestaciones marcaron los ajustes en el equipo de Frangi. El Atzeneta buscó reaccionar para darle la vuelta al electrónico. Lo consiguió generando peligro, pero llegó el mazazo en el minuto sesenta. Leo Ramírez, con un lanzamiento de media distancia ajustado al palo, ponía tierra de por medio (2-0). La sentencia del encuentro llegó a diez minutos para el final. En la salida desde atrás, se le escapó el balón al defensor “taronja” y los locales lo aprovecharon para montar una contra que acabó con el tercer tanto, obra de Traver (3-0). Ya en el añadido, Pau Mascarell maquilló el resultado con el 3-1. El Atzeneta vio rota su buena dinámica ante el conjunto de la Ribera, que necesitaba con urgencia sumar de tres.