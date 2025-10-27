Ontinyent cierra la segunda edición del festival familiar "Tic Tac al Parc"

Ontinyent ha vivido este fin de semana una nueva edición del festival familiar "Tic Tac al Parc", una propuesta impulsada por las concejalías de Parques y Jardines y Sostenibilidad con el apoyo de la Diputación de València, que ha llenado el Parque de las Mamás Belgas de actividades, talleres y espectáculos para todos los públicos. A pesar de la lluvia del domingo, que obligó a suspender algunas actividades y trasladar el espectáculo de magia y la presentación de “Clarianet” al Teatro Echegaray, el balance de la iniciativa ha sido "muy positivo", según ha destacado la regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia.

Gandia subrayaba que el festival “ha vuelto a demostrar la vitalidad y la fuerza de un espacio como el Parque de las Mamás Belgas, que año tras año se consolida como un punto de encuentro para las familias y un lugar para la convivencia”. La regidora explicaba que "el sábado fue una jornada magnífica, con un ambiente extraordinario y una participación muy alta desde la mañana hasta la noche. Desde que abrimos a las 11 ya había familias disfrutando de cada rincón del parque, de las actividades y de los talleres que habíamos preparado con mucha ilusión”.

La programación del sábado incluyó itinerarios ambientales, talleres creativos y de contacto con la naturaleza, actividades de juego libre para niños y niñas, rincones gastronómicos y actuaciones itinerantes. Uno de los momentos más destacados fue la aparición de tres grandes jirafas gigantes que sorprendieron el público con un espectáculo visual y participativo, “una imagen preciosa”, explicaba Gandia, “con la gente feliz, las familias compartiendo tiempo de calidad, niños y niñas disfrutando de un espacio seguro, verde y abierto.” Durante la jornada de domingo, la programación prevista tuvo que adaptarse a la meteorología y algunas actividades de la mañana quedaron suspendidas, a pesar de que las de la tarde, como el espectáculo de magia trasladaron finalmente al Teatro Echegaray para garantizar su celebración en condiciones adecuadas.

Sayo Gandia agradecía el esfuerzo de todas las áreas municipales y del personal implicado en el montaje y desarrollo del acontecimiento, así como de la comparsa Estudiantes, de los artesanos y artesanas de la Vall d'Albaida, así como también “a las que entidades, a pesar del esfuerzo de asistir no pudieron finalizar las actuaciones como Másteres ballet, la Agrupación musical de Ontinyent y Ad libitum”. La regidora destacaba el impacto positivo de este tipo de iniciativas sobre la ciudad, puesto que combinan cultura, natura y convivencia “en un entorno privilegiado cómo es el Parque de las Mamás Belgas”.