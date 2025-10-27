Ontinyent prepara el cementerio municipal para la festividad de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado esta mañana en el cementerio municipal los preparativos y actuaciones especiales realizados este año con motivo de la festividad de Todos los Santos. Así, la regidora de Cementerio, Helena Gandia, y el regidor de Servicios Municipales y Transporte, Jordi Vallés, han enumerado "las mejoras y dispositivos previstos para garantizar unas instalaciones en óptimas condiciones, unos accesos seguros y un servicio adecuado para las personas que visitarán el recinto durante los próximos días".

La regidora de Cementerio, Helena Gandia, ha señalado que "estas semanas hay una gran afluencia de gente en el cementerio. Hemos puesto a punto las instalaciones con una ornamentación floral especial para hacer más agradable y colorido el espacio, y trabajos de pintura, mantenimiento y limpieza a cargo del personal del servicio. También se han sustituido las luces de la farola situada en el aparcamiento de entrada, en colaboración con la concejalía de Alumbrado. Hemos trasladado las necesidades de señalización y regulación del tráfico a las concejalías de Policía Local y Servicios Municipales. En el último año también se han realizado obras en los imbornales del cementerio, para mejorar la canalización del agua de la lluvia e intentar evitar los movimientos de tierra y el deterioro del pavimento".

"Además, durante los meses de octubre y noviembre, desde la concejalía realizamos diferentes acciones para ayudar a la concienciación social. Una de ellas es la conmemoración del luto gestacional, perinatal y neonatal, a través de un espacio de recuerdo con flores en el cementerio, y con la iluminación de diferentes monumentos de Ontinyent con los colores azul y rosa. También, por tercer año consecutivo, impulsamos las visitas de los centros educativos de Ontinyent al Cementerio, dirigidas al alumnado de ESO y bachillerato, para tratar el tema de la muerte y acercar el Cementerio a la gente más joven. De cara al futuro, queremos continuar trabajando en la visibilización de lutos, la transformación social del Cementerio y la reivindicación de inversiones y mejoras", ha remarcado la regidora.

Por su parte, Jordi Vallés destacaba la implicación de la concejalía de Servicios Municipales y Transporte en el dispositivo especial, donde “cómo siempre, nos ponemos a disposición de todas las áreas para garantizar el buen funcionamiento de las actividades municipales. En este caso, hemos reforzado los trabajos de mantenimiento exterior, desbroce y limpieza”, explicaba el regidor. Vallés añadía que "se ha prestado una atención especial a la adecuación de los accesos y aparcamientos" y anunciaba "la puesta en marcha de un servicio especial de transporte urbano gratuito para facilitar la llegada al cementerio". “Desde esta semana, la línea 2 del bus urbano ofrecerá viajes diarios hasta el cementerio a las 10:00 y 12:00 horas, y de vuelta a las 16:00 y 17:30 horas. El día 1 de noviembre, el servicio será continuado, con frecuencia de una hora, para facilitar las visitas durante toda la jornada. Además, el día 2, coincidiendo con la Misa de Difuntos a las 17:00 horas, también habrá servicio para todas las personas que quieran asistir”, detallaba.

Helena Gandia completaba la información recordando que se amplía el horario de apertura del cementerio para facilitar las visitas. “Del 24 al 31 de octubre el horario será de 9:00 a 19:00 horas; el 1 de noviembre de 7:00 a 19:00 horas, y el 2 de noviembre el horario volverá a ser el habitual, con Misa de Difuntos a las 17:00 horas”, explicaba. El horario de atención al público será de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Finalmente, Gandia recordaba que “a través de la web municipal, en la dirección http://cementeri.ontinyent.es, las personas interesadas pueden acceder al servicio de localizador de nichos, una herramienta muy útil para facilitar la visita y localización de espacios dentro del recinto”, concluía.