Reencuentro de antiguos alumnos de EGB del Claret de Xàtiva
La cena tuvo lugar en el restaurante Sait de Xàtiva y este año coincidió con el día de San Antonio Maria Claret
Un grupo de exalumnos del Colegio Claret de Xàtiva, que estudiaron juntos la etapa de EGB en el colegio setabense, celebraron el pasado viernes la tradicional cena que organizan cada año para recordar su paso por el Claret.
La cena tuvo lugar en el restaurante Sait de Xàtiva y este año coincidió con el día de San Antonio Maria Claret, patrón de los Claretianos, orden religiosa a la que pertenece el colegio de Xàtiva, que, según recordaron los asistentes, celebraba este día con actos festivos para los alumnos.
A la cena celebrada el pasado viernes en Xàtiva asistieron algunos exalumnos que después han sido más conocidos por sus actividades sociales, políticas, económicas o educativas, como Ricardo Cardona, exalcalde de Canals; Paco Moreno, exalcalde de Torrella; Vicent Lluch, actual concejal de Esports de Xàtiva; Rubén Colomer, profesor en el IES Dr Simarro Lacabra de Xàtiva; Miguel Esparza, del establecimiento Electro Milar; Lorenzo García, del hotel Vernisa de Xàtiva; Javier García Paños, expresidente de la Junta Local Fallera de Xàtiva y presidente de la Associació Esportiva Murta, que organiza actos sociales y benéficos; Manolo Vinaches; Adelino Pardillos.
También asistieron exalumnos de la misma promoción como Rafa Martínez, Rafa Perales, Chimo Cuellas, Rafa Ballester, José Luis Beltrán, Jaime García, Tomeu Calatayud, Ramón Boils, Vicent Torres y Asensio Mompó.
