Rescatan en helicóptero a un cazador herido en Ontinyent

Ha ocurrido este fin de semana. El Grupo Especialista de Rescate en Altura (GERA) del Consorci de Bombers de València rescató ayer a un cazador tras sufrir un accidente en Ontinyent en una zona montañosa conocida como el Barranco Montaña. Fuentes del Consorci explicaron que los primeros avisos referentes al incidente se recibieron a las 9:19 horas de ayer: "Los bomberos fueron movilizados en Ontinyent para atender a un cazador de 71 años de edad que se había caído en una zona montañosa y habrías sufrido heridas en la cabeza. Después de recibir las primeras atenciones fue evacuado con el helicóptero a una zona segura para transferencia a ambulancia".

El 112 se puso en contacto con la Policía Local y el Consorci de Bombers. Una patrulla también se acercó hasta el lugar de los hechos.

Riesgo de incendio

Por otra parte, la Policía Local de Ontinyent recibió a las 18:48 horas de la tarde de ayer un aviso sobre la presencia de un coche del que salía mucho humo. Las fuentes consultadas exponen que "se recibieron varias llamadas por un turismo del que salía mucho humo. Había coches al lado y un claro riesgo de incendio". Una patrulla acudió hasta el lugar y confirmó que se trataba de una avería: "Era una posible quema del motor y el conductor gestionó la asistencia para la retirada del turismo".