Albaida decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento del exalcalde Joan Bodí

El Ayuntamiento de Albaida ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de Joan Antoni Bodí Quilis, que fue alcalde de la localidad de la Vall durante tres legislaturas, entre los años 1991 y 2003. Así lo han anunciado en los perfiles oficiales de las redes sociales del Ayuntamiento: "El Ayuntamiento de Albaida lamenta profundamente de Joan Bodi i Quilis, que fue alcalde de Albaida entre los años 1991 y 2003. En reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la ciudad, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta. Asimismo, se enviará una corona institucional en nombre de todo el pueblo de Albaida como muestra de estima y reconocimiento. Nuestro pésame más sincero a su familia y amistades. Su recuerdo y su dedicación formarán parte para siempre de la historia de Albaida".

La noticia sobre la muerte de Joan Bodí ha causado una honda impresión en la comarca de la Vall d'Albaida. Así, las despedidas y reconocimientos hacia su persona se están sucediendo desde esta mañana.

Así desde la agrupación local del PSPV en Albaida han lamentado lo ocurrido: "Los socialistas de Albaida hoy lloramos la pérdida de un gran compañero, de un fantástico alcalde y de una increíble persona. Joan Bodí nos ha dejado; pero, su legado y su recuerdo, nos acompañarán y perdurarán para siempre. Nada podrá borrar su trabajo, su incansable dedicación y el especial aprecio hacia su pueblo. Joan ha sido un referente en muchos ámbitos: un político que modernizó, mejoró y cambió radicalmente Albaida. Nunca podremos agradecerte suficientemente lo que nos diste; todo el que nos regalaste... Desde esta humilde agrupación solo podemos decir que estamos tristes, pero orgullosos... Orgullosos de tu honradez y altruismo; de tu valentía; de atreverte a soñar sin miedo; de tu esperanza y lucha para construir un mundo más justo e igualitario... Nuestros más sinceros pésames a la familia! Por siempre jamás, Joan. Allá donde estés...".

La actual Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, también se ha referido a lo ocurrido: "Muy triste por la muerte de Joan Bodí. Fue un magnífico alcalde, un buen compañero y un gran referente que deja una huella imborrable. Mi pésame para sus familiares, amigos y para todos los compañeros y compañeras de La Vall d'Albaida".

Vicent Vercher, exalcalde de l'Alcúdia de Crespins durante 20 años, también se ha referido a la pérdida de su compañero en el PSPV: " Hay personas que conoces bien, otras que aprecias y unas pocas que aprecias mucho. Joan era de estas y hoy de repente ya no está y se abre la cerradura de los recuerdos de una vida vivida y compartida donde no hemos rehuido ninguna batalla, ningún reto, ningún abrazo, ningún cántico o lágrima. Son más de cincuenta años de andar por los caminos, los pedregales o la Sierra; de compartir mesa y risas, de mantener los valores que hacen dignos a las personas y de mantener la llama encendida. La tuya permanecerá siempre viva como un faro para la gente que te estimamos..."

Fede Vidal Martínez, actual secretario general del PSPV en la Vall d'Albaida, también se ha despedido: "Nos ha dejado una gran persona y un gran socialista. Que la tierra te sea leve, compañero".

Vicent Mascarell, secretario de Organización del PSPV-PSOE y diputado, también ha reconocido la figura de Joan Bodí: "Nos deja el compañero Joan Bodí. Su aportación fue clave para el socialismo en la Vall d'Albaida. Albaida despide a su mejor alcalde y el PSPV a un gran compañero".

Y también se ha despedido gente de otros partidos, como Ricard Gallego, jefe de Gabinete de la Vicepresidencia de la Diputación y consejero en À Punt por Ens Uneix: "Hoy nos hemos despertado con el traspaso de Joan A. Bodí, el último gran alcalde de Albaida y de la Vall d'Albaida. La buena política pierde a uno de sus referentes".