Charlas, documentales, arte urbano y una campaña de concienciación por el 25N en Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la Concejalía de Igualdad y con la colaboración del Consell de les Dones, ha presentado la programación de actividades en torno a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Se trata de un conjunto de nueve actividades repartidas en ocho días para continuar concienciando la ciudadanía sobre la violencia machista. La regidora de Igualdad, Paula Soler, ha destacado que “el objetivo es continuar sumando esfuerzos desde todos los ámbitos, porque la violencia contra las mujeres no es un problema privado, sino un problema colectivo que nos interpela como sociedad”.

Las actividades empezarán el jueves 30 de octubre en la Sala Gomis con una charla formativa organizada por el Comisionado contra la Violencia de género de la Generalitat Valenciana y el Centre Dona de Xàtiva, abierta tanto a profesionales como la ciudadanía. La sesión ofrecerá una explicación de los recursos existentes para la atención a víctimas y está especialmente dirigida a personal de los cuerpos de seguridad, sanidad, educación, servicios sociales, la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, el Punt de Encuentro Familiar y la Oficina de Atención a las Víctimas.

El 4 de noviembre, la Casa del Delme acogerá un taller de ilustración y creatividad con la ilustradora Ame, de “Tres Voltes Rebel", conocida por su trabajo feminista y de denuncia social. El taller, abierto a todas las personas interesadas con inscripción previa, fomentará la reflexión y la creatividad a través de la ilustración y el collage. El 7 de noviembre, la Asociación Tyrius de Ontinyent ofrecerá la charla “El maltrato silencioso: cuando hacer daño no hace ruido”, a cargo de Mariam Mira, filóloga especialista en escritura terapéutica y violencia de género, y Ferran Berger, trabajador social. El 13 de noviembre se presentarán de los resultados del estudio de seguridad urbana con perspectiva de género y urbanismo feminista elaborado en Ontinyent. El análisis, realizado sobre las rutas seguras entre las zonas de ocio y las de residencia, servirá de base para introducir mejoras urbanas que tengan en cuenta la seguridad de las mujeres al espacio público.

El 18 de noviembre, también en la Casa del Delme, tendrá lugar una de las actividades centrales de la programación: la proyección del documental “Buscant el meu propi nom”, seguida de un coloquio con la participación de Paloma Rubio (actriz), Belén Vidal (trabajadora social), Elena Sánchez (productora) y María Huertas, psiquiatra, escritora y autora del libro “Nueve números”, en que se inspira el film. La regidora ha subrayado que “esta proyección recupera las historias de mujeres que fueron silenciadas e institucionalizadas injustamente, y nos invita a reflexionar sobre la dignidad, la salud mental y el papel de las mujeres en la historia reciente”.

Campaña con las farmacias

El 21 de noviembre, a las 18 horas, el Espi Jove acogerá la creación de un mural colaborativo en homenaje a las víctimas de violencia de género, en una acción coordinada con la Concejalía de Juventud. El 25 de noviembre, día central de la conmemoración, se desarrollará a las 12 horas en la Plaza Mayor el acto institucional y lectura del manifiesto, y por la tarde tendrá lugar la manifestación ciudadana, con salida desde la Plaza San Domingo y final en Poeta Ausiàs March, donde también se leerá el manifiesto por parte de representantes de entidades y colectivos. La programación concluirá con una nueva actividad de la Asociación Tyrius, consistente en la proyección de un documental sobre el Patronato de Protección de la Mujer.

Además, la Concejalía de Igualdad ha impulsado una campaña innovadora en colaboración con las farmacias de Ontinyent, que recibirán bolsas de papel con mensajes e información sobre recursos de atención a víctimas de violencia de género. “Las farmacias son espacios de confianza y proximidad, lugares clave para la detección y sensibilización”, ha explicado la regidora, que ha agradecido “la implicación del colectivo farmacéutico en una iniciativa que puede tener un gran impacto en la vida de muchas mujeres”.