TRIBUNA
Cada dia més Xàtiva
"En els últims temps estem experimentant avanços rellevants en àmbits clau com l’ocupació, l’emprenedoria, la dinàmica demogràfica i el creixement econòmic local"
Hui vull compartir una lectura optimista, però també compromesa, del moment que viu la nostra ciutat. En els últims temps estem experimentant avanços rellevants en àmbits clau com l’ocupació, l’emprenedoria, la dinàmica demogràfica i el creixement econòmic local. És important reconéixer aquestes dades, celebrar-les com un èxit col·lectiu i assumir els reptes que continuen oberts.
En primer lloc, en matèria d’ocupació, les dades són encoratjadores. La taxa d’atur registrat a Xàtiva ha anat descendint: ha passat d’un 15,63 % l’any 2019, a un 14,43 % en 2022, a un 13,71 % en 2023, i actualment (setembre de 2025) se situa en el 12,24 %. Aquesta evolució reflecteix que més persones troben treball i que s’està activant l’economia local, la qual cosa és una bona notícia per a les famílies i per al conjunt de la nostra ciutat.
En segon lloc, en termes de creixement demogràfic, Xàtiva s’aproxima ja als 32.000 habitants, havent superat la històrica barrera dels 30.000 habitants per primera vegada. Aquesta dada té múltiples lectures: més persones trien la nostra ciutat per a viure, treballar o establir-s’hi. Més habitants impliquen major vitalitat, majors demandes —que exigeixen millors serveis— però també un major atractiu com a ciutat per a la inversió, la cultura i l’emprenedoria.
En tercer lloc, pel que fa al teixit empresarial, encara que les dades més recents requereixen matisacions, sabem que la ciutat compta amb un nombre creixent d’empreses actives i que l’entorn és cada vegada més favorable per a emprendre. Segons el directori de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i dades municipals, a 1 de gener de 2024 hi havia unes 2.071 empreses actives en el terme municipal, excloent el sector primari. Aquest creixement de l’empresariat és fonamental per a generar ocupació estable, per a diversificar l’economia local i per a evitar que Xàtiva depenga excessivament d’un sol sector.
Totes aquestes tendències —menys atur, més població, major activitat empresarial— apunten cap a un escenari de creixement econòmic sostingut. No podem oblidar els reptes que continuen presents. Encara que l’atur baixa, seguim treballant per a reduir la temporalitat laboral, fomentar contractes indefinits i millorar la formació. En l’àmbit demogràfic, la captació de talent jove, l’arrelament de les famílies i la integració de les persones que venen de fora són tasques que requereixen polítiques actives. En l’àmbit econòmic, diversificar la indústria, fomentar l’economia digital, els serveis avançats i l’emprenedoria local seran claus per a la resiliència davant de futures crisis.
Finalment, vull agrair a la ciutadania, als empresaris, a les entitats socials i al mateix Ajuntament el treball conjunt que ens permet avançar. Aquest èxit és de tots: cada comerç que obri, cada jove que troba feina, cada família que tria vindre a viure a Xàtiva, suma.
Conscients del camí recorregut i amb determinació per allò que queda per fer, continuem avant perquè Xàtiva siga una ciutat d’oportunitats per a tots, moderna, competitiva i cohesionada socialment. Perquè siga cada dia més Xàtiva.
