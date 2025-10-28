La diputación aprueba 200.000 euros para la redacción de proyectos de obra en Ontinyent
La modificación de créditos destina fondos a la redacción de proyectos para la reforma del estadio El Clariano, el nuevo almacén de obras o la regeneración urbana al barrio de Poble Nou
El pleno de la Diputación de València ha aprobado una modificación de crédito que permitirá dotar con 200.000 euros la redacción de varios proyectos de obra a ejecutar en la ciudad de Ontinyent. La vicepresidenta 1ª de la Diputación, Natàlia Enguix, explica que “la redacción de estos proyectos supone un primer paso indispensable para poder acceder posteriormente a ayudas de ejecución, muchas de las cuales también pueden llegar a través de la propia Diputación”.
En concreto, la Diputación aprobó en el pleno del pasado jueves destinar 114.000 euros a la redacción del proyecto y dirección de obra para la reforma integral del Estadio Municipal El Clariano, y el proyecto del nuevo Centro de Deporte y Natura al pabellón principal del Polideportivo Municipal; otros 66.000 euros para redactar el informe jurídico y técnico vinculado a varias acciones urbanísticas previstas en el eje de la calle Teixidors del barrio de Poble Nou; y otros 20.000 euros para el proyecto para el nuevo edificio del almacén de obras municipal, que se construirá en el espacio recientemente adquirido en Adif también con ayuda de la Diputación de València, que hasta ahora estaba alquilado con este mismo uso, que ahora se podrá optimizar.
El regidor de Territorio, Óscar Borrell, explica que “estamos hablando de una planificación que nos permitirá mejorar instalaciones públicas y avanzar en la modernización de infraestructuras para la ciudadanía. Proyectos como el del Poble Nou, que contempla la adquisición de viviendas y la reurbanización de espacios de ocio y urbanos para el barrio, servirán para avanzar en la mejora y transformación urbana”.
Natàlia Enguix subraya que estos nuevos proyectos suponen "un paso más dentro del trabajo que venimos haciendo esta legislatura para apoyar económicamente desde la Diputación a Ontinyent y la Vall d'Albaida. Desgraciadamente, una vez más, estas ayudas tuvieron el voto en contra de grupos como Compromís o el PSPV, que demuestran estar enemistados con Ontinyent, pero nosotros continuaremos trabajando para impulsar que llegue la máxima financiación posible en nuestra ciudad y nuestra comarca”.
