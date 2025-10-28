La diputación aprueba tres proyectos del Pla Obert por valor de 1,6 millones en la Canal de Navarrés

El Pla Obert sigue sumando nuevos proyectos en los municipios valencianos. El último decreto validado por el área de Cooperación ha aprobado tres actuaciones del plan cuatrienal de la Diputació de València por valor de 1,6 millones en Enguera y Navarrés.

Concretamente, se ha dado el visto bueno al proyecto para la urbanización del solar de Piqueras para la Fase I de la nave multiusos y la creación de zona verde en Enguera, con una inversión de 1,38 millones de euros. En este municipio de la Canal de Navarrés también se han aprobado las obras del ciclo integral del agua para la sustitución de un tramo de conducción de agua potable y la mejora de dos aliviaderos en la red de saneamiento por un valor de 173.000 euros. Por otra parte, en Navarrés, se pavimentará el camino entre ‘Río y Sequia’ por 48.000 euros.

Por lo que respecta a la Vall d’Albaida, se realizarán diez actuaciones en Atzeneta d’Albaida, Quatretonda, el Palomar, Aielo de Rugat, Benigànim, Agullent y Montaverner por un total de 450.356 euros. Destacan los dos proyectos de Aielo de Rugat para la renovación de la red del agua potable, que suman 101.300 euros o el reasfaltado de calles en Benigànim por un valor de 112.000 euros.

En la Costera, se ha dado luz verde a la renovación de red de agua potable y saneamiento de distintas calles de la Llosa de Ranes por 309.000 euros y se invertirá 7.000 euros en l’Alcúdia de Crespins en concepto de parques y jardines.

En general, el decreto del 24 de octubre ha aprobado 49 proyectos, por valor de 8,1 millones, presentados por 34 ayuntamientos de 14 comarcas. Así, el principal plan inversor de la Diputación roza ya las 730 solicitudes aprobadas y los 110 millones asignados del total de 350 de los que consta.

La Vall d'Albaida lidera los proyectos en marcha

Por comarcas, la Vall d’Albaida es la que más proyectos pondrá en marcha con el nuevo decreto, con diez iniciativas, seguida de la Ribera Alta con ocho actuaciones aprobadas. Mientras, el Camp de Túria suma seis; la Safor, cuatro; el Valle Cofrentes-Ayora y la Canal de Navarrés, tres cada una; Utiel- Requena y la Costera, dos cada una; el Rincón de Ademuz, el Camp de Morvedre, la Hoya de Buñol, l’Horta Nord, l’Horta Sud y la Serranía completan el listado con una iniciativa cada comarca. Además, hay proyectos aprobados de las mancomunidades de Carraixet y de la Ribera Baixa.

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, recalca que “las inversiones del Pla Obert está transformando la provincia de Valencia, en cada decreto se suman nuevos proyectos que están repercutiendo directamente en el bienestar de la ciudadanía”. “Estamos trabajando de la mano de los pueblos, respetando su autonomía y dejándoles demostrar su eficiencia”, asegura.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable de la Diputación, Natàlia Enguix, destaca que todas estas actuaciones en la red hídrica, las zonas verdes y las instalaciones deportivas responden “a la responsabilidad de los ayuntamientos, que están aprovechando la financiación de la Diputación para mejorar sus municipios”. Además, subraya Enguix, “el Pla Obert, sin plazos, abierto a las necesidades y tiempos de cada municipio, está permitiendo una gran variedad de actuaciones en distintos ámbitos apostando por la sostenibilidad, la calidad de vida y la perspectiva de género”.