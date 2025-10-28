"Un escritor es uno y sus circunstancias": Valores y singularidad en la obra de Maruxa Duart

Como escritora pretendo abordar el hecho de que alguien lo es en su circunstancia. Lo que escribo es aquello que percibo, me interesa o despierta mi curiosidad o sensibilidad, como parte de su esencia.

En la recreación de una obra el escritor, al menos en mi caso, se siente atraído por lo que ocurre en torno suyo, plasma el impacto que recibe en su mundo interior, condicionado por el momento en el que vive.

En la base de nuestra condición se encuentran la conciencia, integridad, el miedo o la ira, en mayor o menor medida, aunque en definitiva es el libre albedrío quien nos define.

La historia de cualquiera contiene muchas entrelíneas. En mi caso de siempre me ha interesado la naturaleza humana, bucear en lo humano con sus bondades y miserias, el conocimiento en general.

El pensamiento lleva a lo introspectivo independientemente de la condición de ser de cada uno y sus decisiones. En ello libamos lo doloroso, las cicatrices profundas, la piel de nuestra sensibilidad y la del otro, la compasión a nosotros mismos o a los demás; también las alegrías o la paz interior.

Siempre somos y no somos lo mismo, las circunstancias, lo vivido, la experiencia extraída con sus fortalezas. Lo circunstancial o edad, nos determina. En modo alguno podemos controlar la vida, la nuestra ni la de nadie, únicamente aquello que depende de nosotros.

Nuestro hacer depende de nuestra condición de ser, de la fortuna, educación, del amor que hemos recibido y fundamentalmente de nuestras elecciones. Todos somos especiales.

Mi singularidad, probablemente, tiene que ver con los ámbitos y espacios que concibo como creadora polifacética: novelista, cuentista, en especial en literatura infantil, dramaturga, ensayista, articulista como colaboradora de prensa, o conferenciante. Hay quien dice, en alguna que otra reseña, que en el trazo de los personajes se traduce ese interés y curiosidad, capacidad de mudar en la piel singularidad del otro.

Pienso en mi primera novela La sombra del deseo, L´ombra del desig, donde tuve la suerte de que me albergara en su regazo la entonces Consellera de Cultura, ante todo escritora, Pilar Pedraza, junto al profesor y escritor Genaro Talens, o al profesor, versado en cine, J. M. Company. En la última, La mala memoria, la desbordante fantasía y el intrincado lenguaje que se me atribuye tiene otra misión, la de distorsionar la realidad de los personajes, la cruda realidad; mediante un envoltorio que de aire a la certidumbre y enmascare o dulcifique verdades difíciles.

Cada vez me resulta más difícil afirmar certezas, únicamente la acción sobre lo inmediato, una situación concreta a la qué hacer frente, aunque después, al realizar una introspección sobre lo sucedido, me encuentro con un pozo oscuro que se aclara con pinceladas de estrellas.

La capacidad de la identificación sentimental o afectiva, una necesidad social de los individuos, o animales racionales, no siempre se siente o se ve recompensada. A menudo genera mucha frustración. Las prioridades, afecciones o desafecciones momentáneas suelen primar en nuestra vida. La supervivencia es el motor que disculpa nuestros errores, claro que no todos poseemos ni ejercemos la conciencia, moralidad, remordimiento, escrúpulo, pesar, reparo, del mismo modo. Somos seres complejos en continuo movimiento y transformación.

En todo caso, la conciencia en cuanto a reflexión, percepción o entendimiento de uno mismo y su entorno, nos permite valorar aquello que infringe daño, así como la posibilidad e intencionalidad, o no, de enmienda.

No todos disponemos de las mismas herramientas, nuestras emociones, un problema laboral o relacional, la educación de los hijos (…) En Asper, una pequeña obra infantil, planteo sin intenciónalidad la problemática de síndrome de Asperger. “Yo, Asper, digo: Profesor Otilio, ha olvidado escribir una coma. En ese momento No soy grosero y tampoco desconsiderado. No quiero llamar la atención de mis compañeros. El profesor Otilio, Oti para nosotros, se ha quedado con la boca abierta. Y una mosca que andaba rondando se ha metido en su boca. Soy una mosca: ¡¡ Glup!! Me ha tragado. ¡Horror, estoy en su garganta!”. Troglodita Eugenio grita a todos: ¡Asper es un raro y un “freaky”! Asper, yo, digo: No soy ningún pedante. Soy ingenuo y sincero.

Tampoco decidí tratar, conscientemente, la anorexia en el cuento de La vaca Paca. La escribí con la vista en mi padre, cuando abordaba el tren de Valencia en dirección a mi ciudad natal, su amada Xàtiva. La versión original, en la que me inspiré, era suya, mucho más jocosa, inventada para hacer reír a sus nietos. “La vaca Paca es una vaca muy salada, se pasea por el prado. Buenos días vecina, saluda de buen grado (…) Le gusta la compañía y no estar nunca aburrida (…) A su amiga la jirafa le dice que está delgada y que haría bien de no mirarse tanto la línea (…) En la gallina confía, y por ella recorrería medio mundo. A la zorra no le aguanta ninguna broma, y si hace falta, le planta cara desde el corral. Esta mañana Bernardo ha madrugado para muñirle la leche, ella se deja tranquila para que beban los niños (…) pero, una cosa ha pasado y es que ha tropezado con el burro Emilio…”

Soy consciente de que no me he entretenido en publicitar con objeto de vender mis libros, bueno, ante todo me considero una creadora, y la verdad es que siempre he pensado que antes o después, llegaría a pequeños y adultos mi obra. De entre los 25 libros editados, hay dos más en manos de la ilustradora, unos 18 manuscritos pertenecen al mundo infantil y juvenil; en revistas o prensa, hay unos cuantos más. La colección Estoy Aquí, tiene que ver con que todos somos únicos, singulares y diferentes. La vida se asemeja a un parto continuo. A algunos pequeños les cuesta más la lidia con la vida, a veces se quedan infortunadamente en la cuneta, pero en otras logran metas sencillas o colosales es visible el ejemplo de algunas estrellas de Hollywood con infancias difíciles.

Estoy Aquí logará superar sus problemillas de ser un poco gangoso convirtiéndose en un superhéroe que lleva a Manolita Dawn, la niña que se queda un poco empanada cuando tocan las horas, a ver mundo envuelta en una burbuja protegida por el viento. Manos de Oba, es en cuento, donde: “Tus manos abren mis ojos y mis ojos surcan por campos de hojas doradas donde pájaros de hojalata baten sus alas cuando los miro (…) Su antiguo artilugio metálico a veces se escacharra y entonces cojo uno de ellos y lo meto en el bolsillo de mi chaqueta. El gigante Colás contiene el pajarillo que lo mira con mirada helada de hojalata, con cautela, un poco distante, al intuir que tenía un trocito de tela en su corazón. Tela que Colás también un día remendó y lo puso bueno (…) Las manos de Colás bajo sus ojos empiezan a virar con delicado compás, le dan la vuelta, lo arrullan y, con un minúsculo destornillador, aprieta con delicadeza en un lugar invisible bajo su ala izquierda. El pajarillo mira a Colás con fuerza para hacerse ver y le agradece que le haya puesto una faja con la que ahora podrá volar mucho más cómodo. Yo también soy un pajarillo, aunque no de hojalata, al que quisiste, cuidaste, vestiste, hiciste comer. A veces con gana y otras no: verduras, habichuelas, col, puré o garbanzos al que pusiste entre tus pechos para darle calor, abrigaste en los días y las noches de fresco sabor. Un pajarillo niño más o menos como tú. Un niño como muchos niños al que tus manos ayudaron a no quebrar, en las mágicas e incomprensibles clases de Doña Adela.

El señor Media Manga, un día se miró en el espejo y advirtió que se había hecho mayor. El tiempo es un tesoro, pero ni te enteras de que pasa volando. Decidió encargar un niño a la carta, no un niño cualquiera, sino uno igualito a él, incluso con su media manga. El pequeño llegó por correo en una caja y (…) Bertocho es la hisotria de un pequeño que se aisla del mundo, amigos y familia, a causa de su afición a los juegos. Un día presiona a uno de sus personajes y finalmente consigue entrar en la nada donde pasará mucho miedo. El Nubolet Blau, es una especie de patito feo, donde logrará una buena dosis de autoestima.

En literatura infantil, la colección de Paila, cuya protagonista es una deliciosa ardilla en edición bilingüe en español e inglés, como Kitete, es especialmente tierna. La protección al más débil, la singularidad, la ternura, amistad o indolencia, son patentes. Los cuentos están basados en historias reales, “¿Qué te pasa topito?” Pregunta Paila. “No me pasa nada, es que soy así de feo (…)”. Mim, es una alegoría a la sensibilidad y la dulzura, en la conexión entre un niño y un violinista del metro. Berr es una obra de teatro juvenil fantástica donde la soberbia: “Soy el directoooorrrr”, la humildad de basurilla o el acos, cobran vida. La pequeña obra de Wael y las estrellas, cuenta la historia de un padre que huye por túneles plagados de cadáveres, cargando con su pequeño hijo a la espalda, en su guerra de Siria, su huida. En Utopía se encuentran la mayoría de las obras infantiles y juveniles editados adaptadas a teatro.

La novela "Hispania en el valle del olvido" intenta rescatar de manera novelada, junto a personajes míticos, un trozo de la historia España a través de la saga de la monarquía medieval navarra.

Intereses y ficción siempre van de la mano, de ahí que en la dramaturgia la justicia, su falta, la equidad, lo reivindicativo, sea el elemento central de mis representaciones teatrales. Historias que reflexionan acerca de personajes relevantes que han sido ajusticiados, relegados, ocultados, cuando no vilipendiados o manipulados por intereses varios, geopolíticos, políticos, ideológicos, etc., La sin razón, Un auto de fe, el de Lluís Alcanyís, La locura de María tudor, Yo Lucrecia, Hueco de luz, Un diecisiete de agosto, La Pardala, La hija de Abén Luhá, o la última El guardián de los tiempos, entre otras. Pequeños homenajes que surgen de la emoción, de la tristeza, y de la tragedia que sufren los personajes en un intento de rescatarlos del ostracismo. Su estreno ha sido variopinto, en España, Dijón, Grecia, estudiada por universitarios de Bratislava o México.

A la par, he escrito relatos de tinte más bien surrealista, editados en prensa como:

Día de difuntos. El solitario Higs y escarlata o El último tango, junto al formato de libro. Las cosas no son lo que parecen o Cuentos oscuros. El ensayo es muy costoso a la par que interesante por todo cuando aprendes, La leyenda de Isabel I de castilla, Cómo se construye un pensamiento, editada en París, es un buen ejemplo de ello. En ella reflexiono entre otras, sobre la defensa que Ovidio realiza en el Ars Amatoris a Cleopatra y con ello el derecho a la concupiscencia de las mujeres.

Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres, dijo Charles Evans Hughes. La libertad aristotélica reconoce a la persona la capacidad para decidir libremente, la facultad de actuar según su decisión. San Agustín, buscaba entrar en uno mismo para hallar la verdad de las cosas: “Conócete, acéptate, supérate (…) ”. "Hombre soy y nada de lo humano me es ajeno (…)" ” No seas excesivo en el castigo, ni tacaño en el perdón; sé benévolo con quien tiene que mejor(…)”. Sartre hacía hincapié en los prejuicios, buscaba una libertad absoluta, sin límites impuestos desde fuera de uno mismo. Nelson Mandela afirmó que cuando a un hombre se le niega el derecho a vivir la vida en la que él cree no tiene más remedio que convertirse en un proscrito.

La humanidad, de siempre, ha buscado en su supervivencia, relatos que establezcan una identidad única dentro de su singularidad.