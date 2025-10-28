La Escuela del Triatlón Ontinyent se consolida como escuela de excelencia de la Federación Española

Un año más, la Escuela del Club Triatlón Ontinyent ha conseguido la distinción de oro otorgada por la Federación Española de Triatlón en relación a la calidad de las escuelas deportivas. Así, la Federación Española, con la colaboración de la Fundación de Deporte Joven del CSD, ha impulsado el proyecto de escuelas de excelencia con el objetivo de reconocer la participación y la tarea de los clubes y sus entrenadores.

Algunos de los criterios que se tienen en cuenta en la hora de decidir las escuelas merecedoras de la distinción dorada son: el número de integrantes de la escuela, las categorías, la ratio entrenador-deportistas, la igualdad de género, la titulación del equipo técnico, los resultados o la protección de la niñez, entre otras.

Joan Blasco, director técnico del Club Triatlón Ontinyent y responsable del proyecto de la Escuela, valoraba muy positivamente este reconocimiento, "porque nos permite proteger toda la estructura de la escuela y da valor a las iniciativas que llevamos a cabo cada temporada. Cada año, tratamos de impulsar nuevos proyectos para trabajar con más calidad y para dar el mejor servicio a las pequeñas y los pequeños triatletas y a sus familias. Estos reconocimientos, además, nos permiten ver que los aspectos en los cuales trabajamos, como los valores, la gestión interna, la inclusión... son de calidad y nos acompañan a lograr los resultados".

La Federación Española de Triatlón ha comunicado que la gala de entrega de los premios tendrá lugar el próximo sábado 8 de noviembre, a las instalaciones del Comité Olímpico Español.