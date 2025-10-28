Fallece a los 75 años el exalcalde de Albaida e histórico dirigente del PSPV de la Vall Joan Bodí
Fue primer edil durante tres legislaturas, desde 1991 a 2003
Joan Antoni Bodí Quilis ha fallecido hoy a los 75 años de edad. Histórico dirigente del PSPV en la Vall d'Albaida y exalcalde de Albaida durante tres legislaturas (1991-2003), ha fallecido hoy, 28 de octubre de 2025 tras un tiempo luchando contra una enfermedad. También presidió la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida desde el año 1999 al 2003 y también ocupó el puesto de secretario en varios ayuntamientos, como Novetlé. Su velatorio tendrá lugar en el tanatorio de Albaida durante hoy y mañana. A su vez, el acto de adiós y homenaje se coordinará en el Cementerio de Albaida el miércoles a las 4 de la tarde, según confirman fuentes de la familia.
"Día duro... hoy ha faltado nuestro padre. Joan Bodí nos ha dejado después de una briosa y larga batalla contra la enfermedad. Detrás deja mucho amor y una vida llena de luchas y de esperanzas. A menudo nos recordaba que la vida era una aventura fantástica, que no la desaprovecharemos. Su recuerdo habitará siempre en nuestros corazones", así ha sido despedido por una de sus hijas en redes sociales.
Muy arraigado en la comarca
La muerte de Joan Antoni Bodí ha causado una honda conmoción en la comarca de la Vall d'Albaida. Muy arraigado al sector de las fiestas populares, este año fue el pregonero de los Moros y Cristianos de Albaida, en un emotivo acto en el que contó con la asistencia de sus hijos. También fue fundador de la filà Càbiles en 1969, formó parte de la Junta Central en 1975 y finalmente después pasó a Al-Azraq.
Las muestras de cariño de residentes de Albaida y otros municipios de la Vall se están sucediendo desde que se ha conocido la noticia.
