El PSPV de Ontinyent critica la supresión de tres puntos de recarga de coches eléctricos
El consistorio defiende que va a instalar nuevos puntos regulados y de pago después de que se hayan incrementado las instalaciones privadas y el número de usuarios
El PSPV-PSOE de Ontinyent ha criticado el "desmantelamiento" de los puntos de recarga de vehículos eléctricos situados en los aparcamientos de la Paduana, el Regall y el Polígono Industrial del Altet y ha acusado al gobierno municipal de “dejación y la mala planificación" en relación con este servicio.
El portavoz socialista, José Antonio Martínez, asegura que “ningún vecino ni visitante puede cargar su vehículo eléctrico en estos aparcamientos, a pesar de la importante inversión realizada, lo cual es un auténtico despropósito”.
Martínez ha recordado que la instalación del punto de recarga del aparcamiento del Regall se financió con una ayuda del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dependiente de la Generalitat Valenciana, a través del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en el Transporte. Cada punto supuso una inversión aproximada de 16.000 euros. “Solicitar ayudas y después abandonar las instalaciones es malgastar dinero público que pertenece a todos y todas”, sostiene.
El PSOE de Ontinyent considera “incomprensible que, en un municipio que pretende promocionarse como sostenible y comprometido con la lucha contra el cambio climático, se desmantelen infraestructuras clave para la transición energética como esta”. Martínez ha añadido que se trata de “una clara muestra de desgobierno, falta de prioridades y absoluta dejadez por parte del ayuntamiento”.
Los socialistas exigen al gobierno municipal de Ens Uneix que reactive de forma inmediata los puntos de recarga, instale nuevos cargadores y ofrezca explicaciones públicas sobre los motivos del desmantelamiento.
Nuevos puntos regulados
Por su parte, desde el equipo de gobierno recalcan que los puntos de recarga de los aparcamientos de la Paduana, el Regall y el Polígono del Altet estuvieron operativos durante varios años, ofreciendo un servicio de recarga gratuito en un momento en que el parque de vehículos eléctricos "era reducido y se quería fomentar su uso". "Actualmente, este contexto ha cambiado: hay más puntos privados y un mayor número de usuarios, por lo cual ya no corresponde mantener un servicio gratuito", subrayan fuentes municipales.
Por eso, los antiguos puntos se retiraron y el Ayuntamiento de Ontinyent tiene en marcha el proceso de licitación para la instalación y gestión de nuevos puntos de recarga, "que ofrecerán el servicio de manera regulada y de pago, como ocurre a la mayoría de ciudades", apostillan desde el consistorio.
