Rubén Cambra firma el mural "Mirall" en el recinto ferial de Ontinyent

El artista de Ontinyent Rubén Cambra Donat (“Ruk”) ha culminado el mural "Mirall", una intervención artística de grandes dimensiones que se expone en recinto ferial de Ontinyent. Es una obra de 200 metros cuadrados financiada por el Ayuntamiento de Ontinyent. La creación del mural se ha incluido dentro de la programación del “Tardor Jove” impulsado por la Concejalía de Juventud. La cita ha incluido actividades como la matinal artística que tenía lugar este martes el recinto ferial, junto a la inauguración oficial del mural, incluyendo una charla del artista para alumnado de bachillerato y ESO.

El regidor de Juventud, Àlex Borrell, destacaba que "se trata de una actividad muy interesante, que hemos podido llevar adelante gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana, que está fomentando proyectos artísticos relacionados con la diversidad”. Borrell explicaba que “contamos con Rubén Cambra, ‘Ruk’, un artista de Ontinyent que ya está desarrollando murales en muchos lugares y que tenía mucha ilusión de poder hacer uno así en su ciudad”. Por su parte, el autor expresaba su agradecimiento al Ayuntamiento "por haber hecho posible este mural y por resolver todos los detalles necesarios para que fuera una realidad”. El artista destacaba que “ha sido un trabajo intenso, de una semana y media de pintura, pero de meses de planificación, con unos 300 kilos de pintura utilizados para cubrir una superficie de cerca de 50 metros de largo”.

Sobre el significado de la obra, “Ruk” explicaba que “representa a dos jóvenes, un robotizado y otro humano, situados uno ante el otro en un fondo marino que simboliza la simbiosis entre la tecnología y la naturaleza y la diversidad en todas sus formas. Bajo esta agua conviven la diferencia de piel, de formas de ser y de existir, que es precisamente el mensaje que queríamos transmitir”. El mural opta a ser seleccionado como uno de los mejores murales del mundo del mes de octubre dentro de la plataforma internacional Street Art Cities.