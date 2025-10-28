Subastan en Madrid un cuadro inédito de José de Ribera con un precio de salida de 90.000 euros

La casa de subastas Segre de Madrid sacará esta tarde a la venta un cuadro inédito de José de Ribera (Xàtiva, bautizado el 17 de febrero de 1591-Nápoles, Italia; 3 de septiembre de 1652). La obra, una "Inmaculada niña", es un óleo sobre lienzo que mide 75 x 61 centímetros y fue pintada entre 1640 y 1650. El precio de salida es de 90.000 euros y procede de colección particular madrileña.

Jose Luis Requena, responsable del departamento de pintura antigua de Subastas Segre, ha atendido a Levante-EMV y confirmado que no hay pujas previas: "La subasta empieza a las cinco de la tarde, aunque sí ha habido gente interesada. A veces ocurre. Los posibles pujadores son discretos o prefieren pujar en sala o hacerlo por teléfono".

Consultado sobre si es habitual que aparezcan inéditos de Ribera, el experto ha confirmado que no es extraño: "No es algo raro que aparezcan obras inéditas de autores como Ribera, es un pintor que desde muy joven viaja a Italia y mandó muchos cuadros a España gracias a sus contactos. Por motivos como herencias o desamortizaciones, algunas obras aparecen en colecciones particulares. En estos casos es habitual que salgan a la luz con el tiempo. Puede venir un coleccionista o una familia que ha heredado una serie de cuadros, por ejemplo".

Desde la casa de subastas han conformado que se trata de "una obra no documentada hasta ahora en los estudios sobre el artista y está debidamente documentada y fechada". A su vez, avalan que "los estudios técnicos realizados por expertos confirman que es el lienzo original".

"El informe constata que los pigmentos son de alta calidad (especialmente lo referido al azul lapislázuli, muy caro y exclusivo) y que la firma es auténtica", prosiguen las mismas fuentes.

La subasta comenzará a las cinco de la tarde y la previsión es que se pueda confirmar la venta durante la noche. "Es una obra inédita, no se conocía hasta que se han puesto en contacto con nosotros. El informe técnico final llegó el viernes pasado y todas las dudas quedaron resueltas. El precio de salida está fijado según una base de datos internacional, es una estimación. La obra ha estado en exposición unos diez días. De momento no tiene pujas", ha apostillado Requena.