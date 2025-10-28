Vallada no quiere perder el tren del Corredor Mediterráneo

Villena y Vallada se disputan el apoyo del Consell en su pulso por albergar el futuro Puerto Seco dentro del Corredor Mediterráneo, la terminal intermodal de mercancías por ferrocarril que abriría las puertas a la creación de un gran nodo logístico clave en la conexión de las comarcas centrales de interior con la red ferroviaria de Alta Velocidad nacional y europea.

A la espera de que la administración autonómica se decida a ayudar a Vallada a reactivar el desarrollo del macroparque empresarial de 1,3 millones de m2 de Valpark -tras paralizar la inversión anunciada en 2023-, la localidad de l'Alt Vinalopó, con el apoyo del Puerto de Alicante, ha redoblado sus esfuerzos para intentar tomar ventaja en la carrera por materializar un proyecto estratégico que tendrá un impacto incalculable en el impulso industrial de la zona donde se asiente.

En las últimas semanas, dos foros monográficos han reivindicado el potencial de Villena para albergar la infraestructura. En un encuentro organizado a comienzos de mes por el diario Información, del mismo grupo que Levante-EMV, el alcalde de este municipio, el socialista Fulgencio Cerdán, dijo estar "cerca" de lograr que la decisión definitiva se incline del lado villenense. "Estamos en la recta final", afirmó. "Falta el respaldo autonómico por parte de la Generalitat, pero el Gobierno central nos apoya, y el Puerto de Alicante, también. No visualizan la infraestructura en Vallada", aseguró. En otro foro municipalista más reciente, la ministra Diana Morant sin competencias en la materia- evitó posicionarse entre Villena y Vallada, pero mostró su apoyo al alcalde alicantino por "una propuesta muy seria, que sería beneficiosa para su entorno y toda la infraestructura del Corredor Mediterráneo”.

Aunque de momento no hay una postura oficial al respecto del Ministerio de Transportes ni de la Generalitat, Villena exhibe un proyecto avanzado bautizado como Nodo Logístico Levante Interior, junto con diversos estudios de la Universidad de Alicante que respaldan la iniciativa y que calculan un impacto socioeconómico de 833 millones. El planteamiento abarca 1,5 millones de m2 en el parque empresarial de Bulilla en servicio y la nueva Zona de Actividades Logísticas, que ofertaría 1 millón de m2 de nueva creación.

Frente a estos movimientos, Vallada no se rinde. El consistorio de la Costera ha recabado el apoyo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), el Puerto de València, la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida (Coeval), la organización empresarial Alcoy Industrial y la Mancomunitat de la Costera-Canal. El Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas también trasladó una propuesta a la Generalitat para que priorizara las obras del gran polígono de Valpark. Y la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, se pronunció en mayo en el mismo sentido.

"Con la reciente aprobación de la última modificación del Plan Especial de Valpark, estamos en mejores condiciones para que mañana mismo puedan comenzar las obras del polígono. Estamos a punto", subraya la alcaldesa de Vallada, María José Tortosa. La primera edil ha mantenido innumerables reuniones en los últimos años con los distintos estamentos de la Generalitat con competencias en la materia.

Cinco millones desaparecidos

A final de la legislatura pasada, el gobierno del Botànic se comprometió a destinar 5 millones de euros a la adquisición de 340.000 metros cuadrados en parcelas dentro del complejo con el objetivo de reactivar Valpark, paralizado desde 2009. La inyección iba a ser un empujón decisivo para rematar la urbanización de los terrenos del área industrial, siguiendo el camino exitoso iniciado en Parc Sagunt, de cara a la necesidad de atraer inversores con voluntad de instalarse en este enclave industrial estratégico con conexión con el Corredor Mediterráneo junto a la autovía A-35.

Sin embargo, la partida desapareció de los presupuestos autonómicos de 2024 elaborados por el actual Consell presidido por Carlos Mazón. Aunque la administración autonómica mantiene su disposición a apoyar el proyecto, en los últimos contactos ha condicionado la actuación a que el ayuntamiento asuma unas aportaciones que la corporación municipal ve inviables con fondos propios debido al elevadísimo nivel de endeudamiento que arrastra como consecuencia de la quiebra de las iniciales urbanizadoras del parque logístico.

La alcaldesa de Vallada reivindica el apoyo empresarial y social hacia una infraestructura "clave para cohesionar el desarrollo industrial del sur de Valencia". Tortosa contrapone la excelente cohesión del norte de la provincia con el impulso de Parc Sagunt con un sur en el que "solo tenemos infraestructuras que nos atraviesan y que no dejan ningún beneficio", en la Costera.