Xàtiva inicia los trabajos de reposición del césped del campo dos del polideportivo Les Pereres

Se ha iniciado el cambio del césped en el campo número dos del polideportivo Les Pereres, que fue licitado hace unos meses y cuenta con un presupuesto de 162.000 euros y un plazo de ejecución de un mes. Este cambio está motivado por el estado deteriorado en que se encontraba el terreno de juego, inaugurado en el año 2011, y completa la sustitución que ya se llevó a cabo el pasado año 2023 en el campo de fútbol número 1. Las actuaciones previstas incluyen el desmontaje y recolocación del mobiliario deportivo existente, el desmontaje del césped actual con empaquetado, retirada y gestión de los residuos; el nivelado de las zonas deterioradas del firme; la instalación del nuevo césped artificial conforme a las especificaciones técnicas propias de los niveles Fifa Quality y Fifa Quality Pro; así como el suministro y vertido del nuevo material de relleno y el marcado de líneas según la normativa vigente.

Esta actuación complementa las mejoras realizadas en años anteriores en materia de sustitución de césped, como la instalación de nuevo césped en el campo nº 1 o en el campo de fútbol sala del mismo polideportivo, y también en el campo de fútbol 11 del Campo de Fútbol Paquito Coloma. En total, se han invertido más de 476.000 euros en la sustitución de césped en la ciudad en los últimos años.

Además, en los últimos meses el polideportivo Les Pereres ha sido objeto de un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar sus instalaciones y ofrecer unas condiciones óptimas tanto para los deportistas como para el público. Entre estas mejoras destaca la renovación de la iluminación en los campos de fútbol nº 1 y nº 2, con una inversión superior a 10.000 euros, que ha permitido optimizar la eficiencia energética y reducir el consumo mediante la instalación de proyectores más sostenibles. A ello se suma la instalación de nuevas gradas en ambos campos, con capacidad para un centenar de espectadores, estructura galvanizada, asientos de plástico y plataformas antideslizantes, así como la previsión de incorporar zonas de sombra para mejorar el confort del público asistente. Estas actuaciones, junto con la reposición del césped, consolidan Les Pereres como uno de los espacios deportivos de referencia en la ciudad.