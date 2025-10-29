Academia de corte y confección

“Academia de corte i confección, sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por el calor”.

Mientras decenas de miles de valencianos volvían a salir a la calle para exigir la dimisión del miserable Mazón y sus secuaces, en una atronadora manifestación para mostrar la rabia que se lleva dentro recordando a los 229 muertos; al cliente vip del Ventorro se le caía la baba viendo al facha de Vicente Barrera y sus dos compañeros de faena, Luis Francisco Esplá y Enrique Ponce, toreando en la Plaza de Alicante en 2007. À Punt se hacía eco como una “corrida histórica” de la que era necesario un recuerdo global, mientras los valencianos pedían a gritos que se vaya el miserable y poco les importaba esa corrida. Una vez más, la dirección de Àpunt se cubría de gloria y no vimos por ninguna parte ningún acto de rebeldía por parte de los responsables del ente, como los minutos finales antes del cierre de Canal 9, cuando se levantaron los trabajadores en pie de guerra contra la decisión del equipo de Alberto Fabra de poner el candado a la basura. Que nada hombre, que ponemos la corrida histórica que los miles de manifestantes son cuatro gatos y no tienen porqué imponer su voluntad a la del miserable.

“De purísima y oro, Manolete, cuadra al toro en la Plaza de Linares”. Así salen a la arena, con el paquete bien marcado y la espada cuadrada entre hombro y estómago, preparados para la faena. Cuatro banderillas al primero de la tarde y las primeras lágrimas que mojan la arena de la Plaza de San Agustí. El recuerdo es demasiado reciente, aunque en realidad nunca se borrará y un primer grito es el aviso de que la lucha por la verdad está latente en cada corazón. El picador hace su faena pero no consigue doblegar a los miles y miles de manifestantes que llenan la calle de Colón que solo exigen justicia y comprensión.

“Y luego, el reservao en "Ventorrillo” y después, la paella de Riscal, y la tarde del manso de Saltillo, un anillo y unas medias de cristal”.

Buscan el olé del publico que llena la plaza sin espacios y la música triste y silenciosa acompaña la tarde, pero no es tiempo de fiestas sino de miradas cómplices de que queda mucho trabajo por hacer, por poner a cada uno en su sitio y que la historia recuerde minuto a minuto quienes fueron los culpables, quienes con su dejadez olvidaron a la gente que se ahogaba. El animal queda cuadrado y la espada se dirige recta hacia su muerte y se vuelve a repetir que es una corrida histórica la que se está mostrando para vergüenza de todo un país.

“Habían pasado ya los nacionales, volvían a sus cuidados las personas formales” y la alcaldesa de la capital agradece al miserable el detalle de ser el primero en meterse en el fango. ¿Se puede ser más pelota e impresentable que esta señora? El toro cae desangrado, con mugidos de dolor y espasmos y la plaza no aplaude, no dice nada, dejan que los tres maestros saluden al personal y el pobre animal se mezcla entre los miles de valencianos y valencianas que quieren poner fin a tanto dolor y tanta pena. Pero eso no será posible hasta que cada uno pague su miseria y el recuerdo permanente siga establecido en las raíces del pueblo. De allí nunca podrá ser borrado. Como las manchas de sangre del toro muerto.