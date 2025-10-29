Compromís: "Con la nueva fecha de apertura del hospital de Ontinyent, Mazón va camino de igualar los cambios de versión del día de la dana"

El portavoz de Compromís en Ontinyent, Nico Calabuig, ha publicado un video para criticar el retraso en la apertura del nuevo hospital de Ontinyent.

En los últimos años, se han dado diversas fechas de apertura que no se han cumplido, aunque en la más reciente se apuntó que el centro sanitario entraría a pleno rendimiento en torno a enero de 2026. Con anterioridad, el president Carlos Mazón dijo en 2024 que "en el año 2025, seguro que abriremos el hospital de Ontinyent" después de la inauguración parcial con mucho por hacer todavía que se organizó en tiempos del Govern del Botànic.

Sin embargo, ahora la puesta en marcha de las instalaciones se ha aplazado probablemente hasta la primavera de 2026, según los datos manejados por la Conselleria de Sanidad.

"Con la nueva fecha de apertura del hospital, Carlos Mazón va camino de igualar los cambios de versión de dónde estaba el día de la dana", ha ironizado el regidor de Compromís.

Nico Calabuig ha recordado que, en su visita de 2023, el president de la Generalitat prometió abrir "urgentemente" el nuevo hospital de Ontinyent. "Más de dos años después, y entre tanto titular, la gente de Ontinyent y la comarca sigue esperando a que esté a pleno rendimiento", ha lamentado el portavoz valencianista.

Calabuig también ha dicho que los entonces responsables del PSPV en la Conselleria de Sanidad "se precipitaron queriendo inaugurar el hospital antes de las elecciones" autonómicas de 2023 para "ponerse medallas". "Lo importante es garantizar que las obras finalicen cuanto antes, como toca y con una buena dotación de servicios y de profesionales. Ontinyent y la Vall d'Albaida merecemos una sanidad bien dotada y de calidad", ha apostillado.

Por su parte, el PSPV atribuyó la semana pasada el retraso del nuevo hospital a los problemas de personal y a la falta de contratación de sanitarios.