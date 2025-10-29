Decenas de personas se concentran en Xàtiva para recordar a las víctimas de la dana

Decenas de personas se han concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Xàtiva para recordar a las víctimas de dana, justo un año después de la terrible tragedia. La cita ha contado con el respaldo de representantes de todos los partidos presentes en el consistorio menos Vox, aunque las fuentes municipales consultadas explican que el portavoz de la formación excusó su ausencia en el acto al estar fuera de la capital de la Costera.

Antes de comenzar la concentración, el alcalde Roger Cerdà ha protagonizado un parlamento frente a los asistentes: "Nos reunimos para expresar nuestro más sincero pésame y nuestra solidaridad con las familias de las 229 víctimas mortales de la dana que golpeó con tanta dureza nuestra tierra. Una catástrofe que nos han conmovido como sociedad, pero que también ha puesto de manifiesta la capacidad humana y de respuesta de la sociedad valenciana". "Desde Xàtiva nos unimos a todos los municipios afectados, manifestando nuestro compromiso colectivo con la memoria de las víctimas. La solidaridad impulsó la respuesta de los más de 500 residentes en Xàtiva que se ofrecieron a ayudar en la limpieza de los municipios de afectados. También las de las asociaciones y entidades que coordinaron recogidas de productos. Xàtiva es una ciudad comprometida. Agradecemos esa ola de solidaridad, refleja lo mejor de nuestro pueblo", ha proseguido el primer edil.

A su vez, ha agradecido el trabajo de la Policía Local: "Que se desplazó a pueblos l'Alcúdia, Algemesí, Benetússer o Picanya... gracias por vuestra vocación de servicio y profesionalidad. Lo mismo ocurre con los operarios de los servicios municipales y los técnicos municipales, que se volcaron en ayudar cuando los necesitaron. O el resto de Servicios de Emergencias y fuerzas de seguridad, que demostraron su profesionalidad", ha expuso Cerda, recordando al final a las 229 víctimas mortales de la dana y sus familias.

Los presentes han compartido varios minutos de silencio, que han finalizado con varias salvas de aplausos y cánticos como "Mazón, dimisión".