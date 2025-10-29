Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estudiantes del IES Josep de Ribera de Xàtiva se concentran para recordar a las víctimas de la dana

En la fachada principal del centro también se ha colgado una pancarta recordando la tragedia

Estudiantes del IES Josep de Ribera de Xàtiva se concentran para recordar a las víctimas de la dana

Estudiantes del IES Josep de Ribera de Xàtiva se concentran para recordar a las víctimas de la dana / Levante-EMV

José Luis G. Llagües

Xàtiva

Alumnos y profesores del IES Josep de Ribera de Xàtiva se han reunido hoy para recordar a las víctimas de la dana cuando se ha cumplido un año de la tragedia que solo parte de la provincia de València. La movilización ha sido compartida en los perfiles oficiales en redes sociales del centro educativo de la capital de la Costera: "Hoy, el IES Josep de Ribera se ha parado para recordar. Nos hemos sumado al minuto de silencio en memoria de las víctimas de la dana que, ahora hace un año, arrasó nuestro territorio valenciano, segando vidas y cubriendo de barro y silencio nuestros pueblos y paisajes. Un año después, mantenemos viva la memoria y la solidaridad con todas las personas y comunidades que todavía sufren las consecuencias", han escrito desde el centro educativo.

A su vez, decenas de personas también se han concentrado frente al Ayuntamiento de Xàtiva para recordar a las 229 víctimas de la dana. La cita ha contado con la presencia de representantes de partidos políticos y ciudadanos de a pie. El alcalde Roger Cerdà ha recordado lo sucedido y ha valorado la ayuda prestada por los setabenses que se movilizaron tras lo ocurrido. La concentración ha finalizado con salvas de aplausos y cánticos como "Mazón, dimisión".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo desde Chiva a su desembocadura
  2. Todos los detalles del funeral de Estado: dos actuaciones musicales, una ofrenda floral y algunas ausencias destacadas
  3. La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
  4. ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
  5. Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
  6. La ITV les salvó de la dana: 'Hemos reconstruido nuestra vida a 400 kms de Picanya
  7. Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: 'Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general
  8. Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal

Estudiantes del IES Josep de Ribera de Xàtiva se concentran para recordar a las víctimas de la dana

Estudiantes del IES Josep de Ribera de Xàtiva se concentran para recordar a las víctimas de la dana

La XI Vuelta a pie para personas con diversidad funcional reúne a centros de toda la provincia en Ontinyent

La XI Vuelta a pie para personas con diversidad funcional reúne a centros de toda la provincia en Ontinyent

Ontinyent impulsa el "Mercat del Vi" como revulsivo del mercado municipal

Ontinyent impulsa el "Mercat del Vi" como revulsivo del mercado municipal

Xàtiva habilita un bus gratuito para el cementerio municipal por la festividad de Todos los Santos

Xàtiva habilita un bus gratuito para el cementerio municipal por la festividad de Todos los Santos

La Mancomunitat de la Vall oferta una formación gratuita en prevención de abusos sexuales a menores para personal docente

La Mancomunitat de la Vall oferta una formación gratuita en prevención de abusos sexuales a menores para personal docente

Un congreso reúne en Aielo de Malferit a viveristas internacionales

Un congreso reúne en Aielo de Malferit a viveristas internacionales

La Plataforma por la Reindustrialización destaca el papel clave de la inmigración ante la falta de personal

La Plataforma por la Reindustrialización destaca el papel clave de la inmigración ante la falta de personal

Talento setabense en la Mostra de València

Talento setabense en la Mostra de València
Tracking Pixel Contents