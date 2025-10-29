Estudiantes del IES Josep de Ribera de Xàtiva se concentran para recordar a las víctimas de la dana

Alumnos y profesores del IES Josep de Ribera de Xàtiva se han reunido hoy para recordar a las víctimas de la dana cuando se ha cumplido un año de la tragedia que solo parte de la provincia de València. La movilización ha sido compartida en los perfiles oficiales en redes sociales del centro educativo de la capital de la Costera: "Hoy, el IES Josep de Ribera se ha parado para recordar. Nos hemos sumado al minuto de silencio en memoria de las víctimas de la dana que, ahora hace un año, arrasó nuestro territorio valenciano, segando vidas y cubriendo de barro y silencio nuestros pueblos y paisajes. Un año después, mantenemos viva la memoria y la solidaridad con todas las personas y comunidades que todavía sufren las consecuencias", han escrito desde el centro educativo.

A su vez, decenas de personas también se han concentrado frente al Ayuntamiento de Xàtiva para recordar a las 229 víctimas de la dana. La cita ha contado con la presencia de representantes de partidos políticos y ciudadanos de a pie. El alcalde Roger Cerdà ha recordado lo sucedido y ha valorado la ayuda prestada por los setabenses que se movilizaron tras lo ocurrido. La concentración ha finalizado con salvas de aplausos y cánticos como "Mazón, dimisión".