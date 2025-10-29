La Mancomunitat de la Vall oferta una formación gratuita en prevención de abusos sexuales a menores para personal docente

La Unidad de Igualdad de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida ha convocado una formación gratuita dirigida a todos los docentes de los centros educativos de la comarca de la Vall d'Albaida "con el objetivo de reforzar la protección y la seguridad de los niños y jóvenes".

Desde la Mancomunitat recuerdan que "la Unidad de Igualdad tiene como misión ser motor comarcal de la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres y desarrollar proyectos y actividades orientadas a la promoción de este principio. Entre sus líneas de actuación figura el apoyo en los centros educativos por la promoción de la coeducación y la prevención de la violencia de género, para contribuir a la detección temprana, y al desarrollo de un entorno seguro para los niños y jóvenes".

"El objetivo principal de esta formación es dotar el personal docente de los conocimientos y herramientas necesarias para identificar posibles situaciones de abuso sexual infantil y juvenil, así como promover la actuación y el abordaje adecuado ante situaciones abusivas, desde el contexto educativo. La formación pone el foco en el análisis de la dinámica y las características del abuso sexual a menores, incluyendo casos prácticos y material audiovisual", prosiguen las mismas fuentes.

La formación se estructura en dos partes: una sesión presencial de 3 horas a uno de los dos centros educativos colaboradores; y otra sesión en línea, también de 3 horas.

En el IES Josep Segrelles de Albaida, la sesión presencial será el lunes 17 de noviembre, de 16:00 a 19:00 h, y la sesión en línea se llevará a cabo el 9 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h.

En cuanto al IES Manuel Sanchis Guarner de Castelló de Rugat, la sesión presencial será el martes 18 de noviembre, de 16:00 a 19:00 h, y la sesión en línea, el 2 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h.

Según el estudio de la Fundación IR, los abusos sexuales a menores se producen en el domicilio del menor en un 49,7% de los casos; en otras casas del entorno próximo en un 14,8%; y en el entorno escolar o extraescolar en un 13,2%.

"Este dato destaca que, aunque el entorno escolar no sea el lugar principal de abuso, el personal educativo tiene una función clave en la detección, prevención e intervención ante posibles situaciones abusivas, puesto que constituye una pieza esencial dentro del ecosistema de protección del niño", prosiguen las mismas fuentes.

La inscripción es abierta, aunque las plazas son limitadas. La actividad es gratuita y está impulsada y subvencionada por la Unidad de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios de la Vall d'Albaida.