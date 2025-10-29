La 'nueva' carretera entre Vallés y Xàtiva reabre al tráfico tras año y medio en obras

La carretera CV-567 en el tramo que une Xàtiva y Vallés ha reabierto al tráfico después de un año y medio en obras y diversos obstáculos e imprevistos que han ido retrasando los plazos del proyecto de reforma y acondicionamiento integral del trazado. El alcalde de Vallés, José Javier Sisternes ha celebrado este miércoles la noticia, que pone fin a un proceso iniciado en 2015.

Sisternes ha dicho que la nueva carretera "marcará un antes y un después para nuestro pueblo". Para el alcalde, su reapertura es "un gran acontecimiento para todas y todos", puesto que se trata de "la obra más importante para Vallés en las últimas décadas". "Ha sido un proceso largo, con obstáculos, dificultades y también molestias para los vecinos y vecinas de Vallés", ha recalcado.

El tramo de la carretera CV-567 entre Vallés y Cerdà se cortó al tráfico el 2 de abril de 2024. Inicialmente, los trabajos iban a durar unos seis meses, pero diferentes circunstancias -entre ellos la dana de la que se cumple un año- han ido alargarándolos en el tiempo. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, ha destinado más de 2 millones de euros para mejorar la vía y reforzar su seguridad a su paso por Cerdà, Vallés y Xàtiva en su apuesta por la estrategia ‘Visión Cero’, que busca evitar todas las muertes y lesiones graves por siniestros de tráfico.

Mayor plataforma y mejor visibilidad

La actuación en la CV-567 ha contemplado la ampliación de la plataforma existente para mejorar la visibilidad. En concreto, se han despejado las zonas arboladas más cercanas a la carretera, se han ejecutado sobreanchos en algunas alineaciones curvas, se ha definido un nuevo trazado en ciertos tramos con la ampliación de radios en las curvas, se han incorporado arcenes y cunetas de seguridad y se han mejorado los accesos desde las zonas agrícolas.

Con todo ello, se pretende conseguir una carretera con continuidad de la geometría y ancho de 6,6 metros de la plataforma, que permita el cruce de dos vehículos, sin zonas de pérdida de trazado y visibilidad. El acceso al polígono industrial de Novetlè se ha mejorado también con la construcción de una glorieta en sustitución de la anterior intersección en ‘T’.

La actuación viaria se ha completado con un nuevo andén de 3 metros de ancho, para peatones y ciclistas, que permite la movilidad no motorizada entre estos municipios en adecuadas condiciones de seguridad.