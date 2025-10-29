Ontinyent devolverá en 2027 la subida del 20% en la basura a los vecinos que reciclen

El nuevo marco regulatorio impulsado en España para cumplir los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea ha propiciado un cambio de modelo que ha elevado drásticamente el precio que pagan los hogares por deshacerse de sus residuos, puesto que la normativa estatal obliga a los ayuntamientos a repercutir la totalidad del coste del servicio de la recogida y el transporte de la basura a sus ciudadanos.

Hasta ahora, las familias han asumido la misma carga tributaria con independencia de cuánto reciclen, una situación percibida como una injusticia por aquellos que hacen las cosas bien. Para remediarlo, el consistorio de Ontinyent ha dado un paso en firme para que, a partir de 2027, los vecinos más aplicados vean reflejado su esfuerzo en el recibo municipal.

El sistema individualizado de recogida 'puerta a puerta' para todo tipo de residuos, que se pondrá en marcha en la capital de la Vall d'Albaida previsiblemente en junio de 2026, no solo va a desterrar los contenedores que pueblan las calles, sino que abre la puerta a comenzar a aplicar la fórmula incentivadora del pago por generación, puesto que los cubos suministrador por la empresa contratista dispondrán de chips cuya lectura permitirá conocer cuántos residuos produce cada vivienda en el momento en el que se arrojan al camión. El objetivo: que, por fin, se cumpla la premisa de que pague más quien más contamina.

El cambio de paradigma todavía no se visualizará en la tasa girada por el ayuntamiento a las familias en 2026, que experimentará un nuevo incremento del 20% -en 2025 fue del 58%- y tocará techo para situarse en un máximo de 126 euros, puesto que la tarifa se calcula a año vencido, tomando como referencia los datos del ejercicio previo. Ahora bien, en 2027 el consistorio ontinyentí devolverá esos 27 euros de incremento que se esperan para el año que viene a los vecinos que hayan hecho los deberes en materia de reciclaje.

Así se contempla en una enmienda que acompaña a la propuesta de modificación de la cuota de la basura de 2026 que el equipo de gobierno de Ontinyent aprobará en el pleno municipal del jueves. Para el caso de los domicilios particulares, este documento reconoce una reducción de la cuota del 20% a las familias que hagan uso del servicio de recogida selectiva en la fracción orgánica durante al menos 35 días en el periodo comprendido entre la fecha de implantación del servicio (inicialmente el 1 de julio), hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre y cuando el cubo de basura no contenga elementos impropios procedentes de otro tipo de fracciones de residuos. Para el caso de los edificios con más de 10 viviendas, en los que la recogida puerta a puerta será comunitaria, se fija un baremo de 60 o más días de utilización del servicio, mientras que en las áreas de aportación se calculará un vaciado mínimo de 60 veces del contenedor de fracción orgánica en el mismo periodo.

También podrán beneficiarse del descuento en el recibo los vecinos que practican el autocompostaje doméstico de la fracción orgánica. La reducción prevista se calculará sobre la tarifa anual de 2026 y se aplicará de una sola vez, dentro del primer recibo del año 2027. La aplicación de la reducción se realizará de oficio, a excepción del caso del autocompostaje doméstico, que deberá ser solicitado la persona interesada.

Incentivar a quien lo hace bien

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent recalcan que este nuevo sistema permitirá "hacer justicia y premiar a quien hace las cosas bien" para que cale la máxima de que "cuanto mejor lo hagamos, menos pagamos".

Paralelamente, el consistorio piensa plantear batalla en el seno del Consorcio de Residuos (COR) para que la tasa que gira este organismo, correspondiente al tratamiento y la eliminación de la basura, se ajuste también a lo que realmente se genera en cada municipio. "Si se pide a la ciudadanía hacer un esfuerzo grande para reducir las toneladas que van a vertedero, lo justo es que eso se traduzca en un cálculo certero de lo que se genera en Ontinyent", subrayan fuentes municipales. La corporación está dispuesta a "llegar hasta el final" en este asunto, acudiendo a los tribunales si hace falta. El presidente del Consorcio ya ha anunciado una revisión en profundidad de la ordenanza de cara a 2027 para aplicar la misma máxima.

Ontinyent va a ser la primera ciudad valenciana de su tamaño en implantar el puerta a puerta en todo el término y para todas las fracciones de residuos. Con el nuevo sistema, el consistorio prevé rebajar un 60% la cantidad de basura que se envía a vertedero, por lo que pide al COR que "haga también los deberes" y rebaje su tasa a los vecinos en consonacia. "Si no, debería plantearse revisar su estructura superflua", deslizan fuentes municipales.

Desde la corporación ontinyentina se muestran también "decepcionados" con la gestión de la problemática de la basura por parte del Gobierno y la Generalitat. Consideran que estas administraciones se limitan a aplicar "nuevas tasas" sin ponerse de acuerdo para articular medidas globales que permitan incrementar los niveles de reciclaje y ajustar el recibo para no desincentivar a la población que lo hace bien.

Fovasa, nueva contratista

La nueva contrata de la recogida de la basura comenzará a operar en noviembre en Ontinyent de la mano de la empresa Fovasa, que toma el relevo de Recisa, concesionaria de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. Durante los primeros meses, la firma se centrará en renovar la maquinaria, las herramientas y la logística, con el foco puesto en comenzar a repartir los cubos e implantar la recogida puerta a puerta en junio tras un proceso de información y concienciación ciudadana. A partir de ahí se irán recopilando los primeros datos que permitirán aplicar los descuentos en la tasa de 2027, si bien se estima que será durante dicho ejercicio cuando realmente empiece a consolidarse el modelo y a obtenerse mejores resultados, conforme la ciudadanía vaya incorporando la nueva filosofía de recogida y separación en su rutina diaria.

El sistema no es nuevo en Ontinyent, donde los vecinos de gran parte de la ciudad ya están acostumbrados a depositar sus cubos en la puerta de casa, una circunstancia anodina que, sin duda, facilitará el cambio de paradigma.