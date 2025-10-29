Ontinyent impulsa el "Mercat del Vi" como revulsivo del mercado municipal

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la Concejalía de Promoción Económica, ha presentado una nueva iniciativa para dinamizar el Mercado Municipal: el “Mercat del Vi", una jornada festiva y comercial que se celebrará el próximo sábado 8 de noviembre, de 11 a 18 horas, y que llenará este emblemático espacio de la ciudad de actividad, música, catas y gastronomía.

Según ha explicado la regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, “es una nueva acción para continuar dando vida a nuestro Mercado Municipal. Con el 'Mercat del Vi'’ queremos que la gente vuelva a mirar hacia el mercado como lo que es, un espacio vivo, de encuentro, de convivencia y de productos frescos y de proximidad”.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán disfrutar de una amplia representación de 13 bodegas de la zona, entre los cuales se encuentran Bodega Angosto, La Casa de las Vides, La Encina, 4 Xavos, Can Leandro, Celler Cris Vanyó, Devotio, Fil·loxera & Cia, Vinya Alforí, Daniel Belda, Los Frailes, Celler del Roure y La Muntanya de Planes. Además, el mercado contará con paradas gastronómicas, espacios de maridaje y una completa programación musical: Planet 8 con Òscar Britz (12:00 h), Suite Rumba (14:00 h), Jasslu (16:00 h) y la animación del DJ Lo Triangulista durante toda la jornada.

La regidora ha remarcado que “esta actividad forma parte del plan de dinamización comercial que estamos poniendo en marcha en esta legislatura, con la incorporación de un agente dinamizador para trabajar codo a codo con los vendedores y asegurar la viabilidad futura del mercado”. Enguix añade que se está trabajando también en nuevas acciones de promoción, como la puesta en marcha del portal Mercatontinyent.com, para dar a conocer los vendedores y conectar mejor con la clientela actual y futura. Además, la regidora destaca la importancia de promover la marca “MOS”, la marca local de calidad impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent junto con el sector hostalero y comercial.

Respaldo del sector hostelero

El presidente de la Associació d'Hostelers (Ahval), José Seguí, subraya que el Mercat del Vi “es una acción que refuerza la colaboración con el consistorio y, a la vez, apoya a dos sectores muy importantes: el producto de proximidad y el mundo del vino”. Seguí explica que desde Ahval se ofrecerán tapas y arroces, con protagonismo para la cazuela al horno. También habrá un "showcooking" a las 12 horas para mostrar cómo se prepara con el estilo tradicional de casa”.

Por su parte, Cristóbal Vanyó, representante de las bodegas participantes, remarca que “se ha contactado con productores de Ontinyent y de la comarca para ofrecer una cata de vinos donde cada productor podrá explicar las variedades y el proceso de elaboración de su vino. El público podrá adquirir una copa y disfrutar de diferentes catas, y si les gusta, comprar botellas para llevarse a casa”. "Queremos que el mercado esté lleno y vivo, por eso hemos invitado artesanos locales que elaboren productos como bisutería, ropa, madera o joyería, para dar más visibilidad en el comercio y hacer de esta jornada una fiesta para todo el mundo”, ahonda Vanyó.

Finalmente, el enólogo Jérôme Chesnot incide en el valor cultural y gastronómico de la cita. "Promover nuestros productores es esencial, y es muy positivo que el Ayuntamiento de Ontinyent abra el mercado a este encuentro entre la gente y los productores locales, en una actividad que es una manera de redescubrir nuestro propio vino y de fortalecer el orgullo por aquello que hacemos en casa”, apostilla Chesnot.