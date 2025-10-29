Vuelca una hormigonera en la rotonda de acceso a Xàtiva por la CV-645
El camión ha quedado ladeado sobre la calzada y ha golpeado una farola, sin que haya habido heridos
Un camión-hormigonera de una empresa de construcción ha volcado en la mañana de este miércoles cuando circulaba a la altura de la rotonda de la salida de Xàtiva por la CV-645, entre la gasolinera de Family Cash y el IES Lluís Simarro.
Los hechos se han producido pasadas las 11 horas, cuando el conductor ha perdido el control del vehículo de gran tonelaje, que ha quedado ladeado sobre la calzada, entre el arcén y un ceda al paso al que llegan los coches procedentes de la Avenida Corts Valencianes para incorporarse a la CV-645. Como consecuencia del impacto, una farola del alumbrado público instalada en este punto ha perdido pie y se ha inclinado.
No ha habido que lamentar heridos. La zona del accidente ha sido balizada con unos conos para evitar entorpecer la circulación hasta que el camión-hormigonera pueda ser retirado de la vía pública. A las 12 horas, agentes de la Guardia Civil se encontraban en la zona regulando el tráfico, que a esta hora en la rotonda discurre con normalidad en el citado acceso de Xàtiva.
