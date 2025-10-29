Xàtiva habilita un bus gratuito para el cementerio municipal por la festividad de Todos los Santos

Como cada año, el Ayuntamiento de Xàtiva ha preparado un dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, con el fin de facilitar el desplazamiento de los vecinos y vecinas de la ciudad al cementerio municipal.

El viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre habrá servicio de transporte gratuito e ininterrumpido desde las 8 hasta las 17 horas, que se podrá tomar desde todas las paradas del autobús urbano. Además, la vía de acceso al cementerio se cortará el viernes 31 a partir de las 9 horas y no se reabrirá hasta el lunes 3 de noviembre, para facilitar la seguridad en el acceso de todos los visitantes.

«Desde el Ayuntamiento hemos reforzado la limpieza, el mantenimiento y la seguridad del cementerio municipal ante la gran afluencia de personas que se espera estos días. Esperamos que el tiempo nos acompañe y que la visita al cementerio se realice de forma gradual», ha explicado el concejal de Cementerio, Ignacio Reig. Además de las actuaciones mencionadas, también se ha llevado a cabo la limpieza de maleza, el nivelado de accesos, la pintura de barandillas y puertas, y se ha habilitado aparcamiento adicional en la vía del polígono La Vila.

El oficio religioso está previsto para el sábado 1 de noviembre a partir de las 16:30 horas, y durante toda la mañana habrá música en directo a cargo del trío de cuerda de la Música Vella.