La XI Vuelta a pie para personas con diversidad funcional reúne a centros de toda la provincia en Ontinyent
En total, han asistido más de 700 personas entre atletas y acompañantes
Centenares de deportistas adaptados participaban este miércoles en Ontinyent en la XI Vuelta a pie para personas con Diversidad Funcional. La cita ha sido organizada por el Centro Ocupacional "José Antonio Bodoque" y la Coordinadora de Centros Ocupacionales COPABA e incluía dos carreras, entrega de trofeos y una comida. El acto contaba con una representación municipal de regidores y regidoras entre quienes estaba la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, quien recordaba que el Centro Ocupacional es de titularidad municipal y agradecía “el trabajo de todas las personas que trabajan en el centro y a todas las personas voluntarias que se implican en acciones como esta jornada de integración”.
En total, se ha contado con centros ocupacionales de toda la provincia, más el Colegio de Educación Especial y el Centro de Día de Ontinyent, con centenares de corredores en dos carreras: una primera de 400 metros, para corredores y corredoras con asistencia; y una segunda prueba de 2 kilómetros para el resto de participantes. En total, han asistido más de 700 personas entre atletas y acompañantes. La organización ha contado también con el apoyo y la ayuda de varias entidades, asociaciones y centros educativos locales.
