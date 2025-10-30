Los alcaldes se revuelven contra la burocracia que lastra el desarrollo industrial en la Vall d'Albaida: "Es el gran enemigo"

El foro de la alianza de industriales de la Vall d'Albaida que se ha desarrollado este jueves en Ontinyent ha puesto el foco en las grandes oportunidades de crecimiento que afronta el sector en la comarca, pero también en los desafíos y las problemáticas que a menudo impiden que el desarrollo económico se amolde a las expectativas de empresas y ayuntamientos.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha sido el primero en mencionar el nombre del principal enemigo de los municipios industriales: la burocracia. Aunque su consistorio está trabajando en el objetivo de ofertar 1 millón de metros cuadrados para que puedan ser urbanizados por futuros inversores, Rodríguez ha lamentado los largos plazos y los farragosos procedimientos que implican cualquier mínima modificación del Plan General para cambiar el uso de determinadas porciones de suelo: "Se tardan de dos a cuatro años, es una eternidad", ha incidido el alcalde, para quien uno de los grandes retos consiste en "acompasar los tiempos de la empresa con los de la administración", puesto que las industrias "no pueden esperar tanto". De ahí que el ayuntamiento de la capital de la Vall d'Albaida haya decidido avanzarse a las demandas empresariales y adelantar los trámites para tener disponible nuevo suelo cuanto antes.

En el marco de una mesa redonda que ha girado en torno al valor añadido de la industria del territorio en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, también han intervenido los alcaldes de L'Olleria y Bocairent. El primero, Ramón Vidal, ha coincidido en señalar las mismas dificultades y ha subrayado que su municipio cuenta con una importante reserva de suelo que "se va a desbloquear cuando la burocracia lo permita". "Lo que el empresario quiere es agilidad y sitio para trabajar. Nos angustia que las empresas tarden años en construir una nave porque cada día que pasa están perdiendo dinero", ha ahondado el primer edil.

En ese sentido, Vidal ha roto una lanza en favor de la Generalitat y su recién aprobado Plan Simplifica, que a su juicio va a permitir agilizar los trámites y los tiempos para la implantación de las empresas. "Para construir una nave basta con presentar al ayuntamiento un certificado de una empresa que avale el proyecto y solo faltaría emitir un informe jurídico, no técnico de revisión del proyecto", ha apuntado el alcalde de l'Olleria, que ha hecho hincapié en el gran tapón administrativo que se produce en los ayuntamientos por la falta de técnicos cualificados, profesionales que prefieren la empresa privada porque paga mejor. "Siempre nos quejamos por la falta de rapidez, pero este Plan va a simplificar el tiempo", ha insistido, recordando que las empresas también pueden comenzar a funcionar sin licencia de actividad, con una declaración responsable de apertura.

L'Olleria está terminando de rematar el desarrollo de una nueva zona de polígono de 180.000 metros cuadrados que el consistorio espera tener acabada antes de Navidad. A esta zona se sumarán otros 40.000 m2 en solares, junto con un proyecto que pretende duplicar la superficie de otro polígono industrial de la localidad.

Por su parte, el alcalde de Bocairent ha hecho también un llamamiento a "acompasar los tiempos que necesita la empresa y el desarrollo industrial con los de la administración", después de lamentar que su ayuntamiento lleva 5 años intentando solucionar los problemas de falta de potencia eléctrica de un sector industrial de la población, efectuando trámites con Iberdrola y la Generalitat. "Los otros sectores están a pleno rendimiento", ha matizado Xavier Molina, que igualmente ha explicado las actuaciones que se están desplegando para conseguir un acceso directo desde la carretera CV-81 al polígono Els Oms, con tal de hacer viable su expansión.

"La burocracia es una de las mayores dificultades que tenemos. Las administraciones no podemos ser elementos paralizantes o de freno. Cuando una empresa se interesa por un municipio tenemos que abrir las puertas y poner facilidades", ha mantenido Molina, para quien esta circunstancia "no es incompatible con que haya exigencias legales". "Los ayuntamientos tenemos que hacer un esfuerzo ingente con la capacidad que tenemos, lo que nos obliga a buscar estrategias que tampoco terminan de ser fáciles", ha incidido el alcalde de Bocairent, poniendo como ejemplo una reciente modificación del Plan General para hacer viable la ampliación del polígono El Regadiu. "Se supone que era la vía más rápida, pero hemos tardado 4 años en conseguirlo", ha señalado, haciendo hincapié en que "hay cuestiones en los polígonos que están 15 o 20 años en vías de solución y que tienen que resolverse de la mano de las administraciones superiores".

Mejora de comunicaciones

El alcalde de Ontinyent ha equiparado los polígonos de las localidades que integran la alianza industrial con los paseos de playa de las ciudades costera, que requieren de potentes inversiones para ser un motor económico. Rodríguez ha cifrado en 11 millones de euros el dinero inyectado por Ontinyent en los últimos años en estos sectores, importe que se suma a las ayudas destinadas a impulsar la diversificación y la internacionalización de las empresas.

El primer edil ha destacado en este punto la importancia de la entente de municipios similares con problemáticas semejantes para "ser más fuertes". "Los territorios hemos dejado de competir para cooperar: si una empresa viene a Ontinyent será mejor para nosotros porque paga el IBI, pero si se va a Agullent o a l'Olleria también es positivo, puesto que en Ontinyent hay trabajadores de toda la comarca y viceversa. Lo importante es que como territorio tengamos capacidad de atracción", ha sostenido Rodríguez, que ha abogado por "explotar el posicionamiento estratégico de la comarca" y por "continuar reclamando infraestructuras esenciales como el Corredor Mediterráneo para que la empresa que se instale aquí no pierda competitividad por la ubicación", ha apostillado.

Ramón Vidal también ha destacado las inversiones continuas en las polígonos de l'Olleria para que estén en las mejores condiciones para las empresas. El alcalde ha reivindicado la necesidad de impulsar cuanto antes el desdoble de la CV-60 para mejorar la accesibilidad del territorio, junto a las mejoras en materia de electricidad y comunicaciones en las áreas industriale sde su municipio.

Vidal ha indicado que l'Olleria está "en un punto estratégica, a medio camino de València y Alicante", una ubicación "muy importante para transportar mercancias". A la hora de vender su localidad como foco de atracción de empresas, ha dicho que cuenta con "mucho personal cualificado para trabajar, mucho espacio para vivir y trabajar, unas buenas comunicaciones y una industria que diversificada". El primer edil ha recordado que en l'Olleria ya no hay industrias de vidrio, pero el sector ha sabido adaptarse a los mercados y mejorar, explorando otros ámbitos como el plástico.

Un pilar para el desarrollo local

Por su parte, Xavier Molina ha puesto en valor la línea económica puesta a disposición de los ayuntamientos por el anterior gobierno de la Generalitat para mejorar los polígonos industriales, que ha permitido invertir más de 1 millón de euros en Bocairent para acondicionar viales, dotar infraestructuras básicas y hacer estos sectores más competitivos. El alcalde también ha incidido en la acción impulsada de la mano de las asociaciones empresariales Coeval y Ateval para bonificar a las empresas por la construcción de naves industriales o la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo.

Molina ha reivindicado la industria como un "pilar fundamental para el desarrollo municipal" que, además, "vertebra el territorio, hace crecer a los pueblos y arraiga proyectos de vida". Para el alcalde de Bocairent, en esa línea, la alianza de ciudades industriales es importante para "avanzar sumando esfuerzos y visibilizar a la industria"

Molina ha dicho que a la empresa que quiera apostar por Bocairent "le abriremos las puertas en el minuto uno". Y ha recalcado que la localidad cuenta con dos sectores de polígono con suelo industrial disponible para pequeñas o medianas emmpresas "que pueden venir ya, la semana que viene si quieren".

La jornada ha continuado con una ponencia a cargo de Rafael Juan, CEO de Vicky Foods, que ha puesto el foco en la importancia de innovar para crecer y beneficiar al conjunto del territorio. El foro lo ha clausurado la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix.