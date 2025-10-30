Este viernes 31 de octubre, Caixa Ontinyent celebra su 141 aniversario "con una mirada puesta en el futuro, reafirmando su compromiso con el progreso social y el desarrollo de su territorio", según afirman desde la empresa.

"Cabe destacar que la entidad ha cumplido las expectativas marcadas en su Plan Estratégico 2023-2025 avanzando en una constante adaptación de su modelo tecnológico. Así, sin renunciar a la atención personal y cercana que la caracteriza, Caixa Ontinyent ha hecho de la digitalización una de sus prioridades, con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes, simplificar los procesos y reforzar la seguridad en todas sus plataformas", prosiguen las mismas fuentes.

"Por otro lado, ha conseguido un crecimiento sostenido combinando su expansión, con las aperturas de Alicante y Paterna, con la cercanía a su territorio y clientes. Próximamente, se prevé que la apertura de una nueva oficina en Elche que se suma a las 46 actuales. Además, en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos económicos, Caixa Ontinyent ha incrementado notablemente su inversión en proyectos de vivienda, con el objetivo de facilitar soluciones adaptadas a las necesidades de la juventud", exponen desde Caixa Ontinyent.

"También ha potenciado una organización más flexible y abierta basada en la implicación y versatilidad de su personal, y mantiene su firme compromiso social, reforzado de manera significativa a través de la intensa labor de la Fundació Caixa Ontinyent. Y mantiene además su fuerte apuesta por la sostenibilidad, impulsando una actividad alienada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) previstos en la agenda 2030, tanto en su operativa interna como en su modelo de negocio. De hecho, la caja se ha comprometido a seguir mejorando su huella ecológica y a ofrecer productos financieros alineados con los principios de sostenibilidad, así como sensibilizar a la sociedad a través de su programa de educación financiera", explican las mismas fuentes.

La obra social

"Cabe destacar que Caixa Ontinyent es, por su naturaleza jurídica, la única entidad financiera que revierte sus beneficios a la sociedad en forma de obras sociales, equivalente a la parte que otras entidades destinarían a retribuir a sus propietarios. Una labor social que permite, por un lado, mejorar la calidad de vida de las personas, y, por otro, contribuir a la vertebración del territorio y evitar la despoblación. En los últimos 10 años, Caixa Ontinyent ha destinado 12 millones de euros a obras sociales. Una actividad singular que, año tras año y desde su fundación en 1884, ha ido aportando recursos y actividades a todo su ámbito de actuación", exponen.

"De hecho, su obra social dispone de 25 centros en funcionamiento en 11 localidades, con 277 puestos de trabajo directo, y anualmente desarrolla más de 500 actividades, colabora con cerca de 235 colectivos y beneficia a más de 170.000 personas", apuntan.

El Presidente de Caixa Ontinyent, José Pla, se ha mostrado especialmente satisfecho en este nuevo aniversario, destacando el compromiso de la entidad con el territorio y con las personas. “Seguimos trabajando con la misma ilusión y responsabilidad que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia: impulsando vivienda accesible para nuestros jóvenes, avanzando en una banca digital cercana y segura, y reforzando nuestra obra social, que sigue siendo el alma de la entidad apoyados por la profesionalidad y la implicación de nuestro personal”, ha señalado.

Pla ha subrayado que “nuestro propósito es claro: seguir siendo un pilar en nuestro ámbito de actuación, adaptándonos a los nuevos tiempos manteniendo nuestra esencia y continuando al lado de las familias, de las empresas y de la sociedad”.