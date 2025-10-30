El Cine Club Utiye dedica la 24.ª Muestra de Cine de Ontinyent a la memoria histórica y los derechos humanos

El Cine Club Utiye celebra su 24ª Muestra de Cine, que tendrá lugar del 31 de octubre al 27 de noviembre de 2025 en Ontinyent, con una programación centrada en la memoria histórica y los derechos humanos. Esta edición, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent, "invita a la reflexión sobre el pasado reciente y la lucha por los derechos fundamentales, ofreciendo una selección de películas de varias partes del mundo que abordan temas esenciales para comprender mejor las sociedades y la defensa de la libertad y la justici", según apuntan desde el consistorio de la capital de la Vall d'Albaida.

El regidor de Cultura y responsable del área de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Ontinyent, Àlex Borrell, destacaba que “la Muestra de Cine de Ontinyent es un ejemplo claro de como la cultura puede contribuir a mantener viva la memoria colectiva y a promover los valores democráticos”. El regidor añadía que “esta iniciativa confluye la programación que estamos impulsando desde el Ayuntamiento este otoño para ofrecer actividades que conectan la ciudadanía con su historia, fomentando la reflexión y el pensamiento crítico, como visitas a los refugios antiaéreos y proyecciones. El cine es una herramienta poderosa para entender el pasado y construir un futuro más justo”.

La muestra se llevará a cabo en la sala del Cine Club Utiye en Cineápolis El Teler y contará con una gran variedad de películas, incluyendo estrenos y proyecciones especiales. Entre los títulos destacados se encuentra "Maspalomas", una película dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi (2025, 115 minutos), que ofrece una profunda mirada sobre un relato de libertad y liberación sobre la vejez y la homosexualidad. También se proyectará "El Silencio de Otros" de Almudena Carracedo y Robert Bahar (2018, 95 minutos), un relato conmovedor sobre las víctimas del franquismo y su lucha por la memoria. Otra de las propuestas de la muestra es "La Invasión de los Bárbaros", dirigida por Vicent Monsonís (2025, 117 minutos). La película será presentada por el mismo director, con una amplia trayectoria en el sector audiovisual, que estará presente en Ontinyent el 4 de noviembre, a las 20.00 horas, para compartir con el público su trabajo. La película trata el expolio cultural, reivindica la memoria histórica y es una adaptación de la obra homónima de Chema Cardeña.

Otra propuesta destacada es "Palabras para un Fin del Mundo" de Manuel Menchón (2018, 93 minutos), documental centrado en la vida de Miguel de Unamuno. También se proyectará "Dolores Ibárruri, Pasionaria" dirigida por Amparo Climent (2025, 80 minutos), homenaje a la figura política de Dolores Ibárruri, conocida como ‘la Pasionaria’, y su lucha por los derechos laborales y de las mujeres. A la selección de la muestra también se encuentra "Las Cartas Perdidas", de Amparo Climent (2022, 75 minutos) basada en la prisión y el exilio de las mujeres republicanas. Otra propuesta destacada será "El Último Canto Nómada", de Marjan Khosravi (2024, 72 minutos), una visión delicada y personal sobre la vida nómada y sus raíces culturales y políticas. Un documental ambientado en Irán y que pose de manifiesto el testigo de una mujer, traicionada por su familia y obligada a abandonar su vida nómada. También se podrá ver "Leer Lolita en Teherán", de Eran Riklis (2025, 105 minutos), película sobre la vida de una profesora expulsada de la Universidad de Teherán por negarse a utilizar el velo islámico. Finalmente, "No Other Land", dirigida por Basel Adra, Rachel Szor, Yuval Abraham y Hamdan Ballal (2024, 92 minutos), es un documental que da voz a la causa palestina.

Durante la muestra, el público tendrá la oportunidad de descubrir los títulos en sesiones especiales, algunas de las cuales contarán con la presencia de los directores y otros profesionales vinculados a la producción cinematográfica. “El Cine Club Utiye continúa apostando por un cine de calidad, comprometido con los valores de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos, y ofrece un espacio donde el cine se convierte en una herramienta para la reflexión crítica y el aprendizaje colectivo”, explica su presidente, Joan Valiente. La programación se puede consultar a www.cineclubutiye.com y las redes sociales de la entidad.