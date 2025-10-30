Firauto reúne a una veintena de concesionarios en Ontinyent en pleno repunte del sector

Ontinyent acogerá del 14 al 16 de noviembre la XII edición de Firauto, la Feria de Vehículos Nuevos y de Ocasión, coincidiendo con la tradicional Fira de Novembre, ya consolidada como una de las ferias de referencia autonómica al sector.

Así se ha explicado en la rueda de prensa de presentación celebrada este jueves al Ayuntamiento, en la que han participado el alcalde Jorge Rodríguez; la Vicepresidenta de la Diputación y regidora de Promoción Económica Natàlia Enguix; la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz; y varios miembros de la Asociación de Talleres de Automoción de la Vall d'Albaida. Firauto volverá a incluir por tercer año consecutivo un Encuentro de Vehículos Antiguos para complementar la programación prevista.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado durante la rueda de prensa de presentación, la importancia de Firauto como acontecimiento plenamente consolidado dentro de la programación de la Fira de Novembre. “Firauto es una muestra de éxito que invita la gente de Ontinyent, de la Vall d'Albaida y de otras muchas comarcas a venir, conocer las novedades del mundo del motor y aprovechar oportunidades de compra muy interesantes”, ha explicado. Rodríguez ha subrayado que “es un buen momento para el sector, que continúa creciendo, y también para Ontinyent, porque esta feria aporta un atractivo más a nuestra Feria de Noviembre y refuerza el dinamismo económico y comercial de la ciudad. El hecho que este año haya 20 concesionarios participantes demuestra que la feria continúa creciendo y consolidándose año tras año”, ha concluido el alcalde.

Por su parte, la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, ha recordado que “Firauto se ha convertido en un referente dentro de la Comunitat Valenciana, donde los visitantes pueden encontrar una gran variedad de marcas y modelos de vehículos nuevos y de ocasión, con grandes descuentos y promociones especiales”. Muñoz ha agradecido “la dedicación y el esfuerzo de la Asociación de Talleres de Automoción de la Vall d'Albaida, que hace posible que esta feria tenga la dimensión y la calidad que presenta cada año”. Además, ha destacado que al III Encuentro de Vehículos Antiguos, en la calle José Iranzo, “los forofos podrán disfrutar de una exposición de vehículos históricos y de una vuelta por las calles de la ciudad, una actividad que cada año atrae más público y que pose en valor la pasión por el mundo del motor”.

Años complicados para el sector

El presidente de la Asociación de Talleres de Automoción de la Vall d'Albaida, Ximo Gramage, ha resaltado “la ilusión con que afrontamos esta edición, después de unos años complicados para el sector”. Gramage ha apuntado que “este año las ventas de vehículos a nivel estatal han crecido un 10% respecto al año pasado, y más de la mitad corresponden ya a vehículos híbridos y eléctricos. Esto muestra que estamos plenamente inmersos en el cambio hacia una movilidad más sostenible, y los concesionarios de Ontinyent están preparados para mostrar todas estas novedades”.

El presidente de la asociación ha avanzado que, como es tradicional, el sábado por la mañana los talleres asociados celebrarán un almuerzo de hermandad, y que a lo largo del fin de semana se llevarán a cabo varios sorteos y actividades para los visitantes y participantes. Gramage, quien también ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación de Valencia y Caixa Ontinyent, ha animado a la ciudadanía de las comarcas vecinas a disfrutar de Firauto dentro de la programación de la Fira de Novembre de Ontinyent.