Gonzalo Viñes, periodista y mártir del Obrero Setabense

El pasado martes tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Xàtiva la última de las conferencias programadas en memoria del religioso y humanista Gonzalo Viñes, cruelmente asesinado en diciembre de 1936. En las anteriores ponencias se repasaron diversas facetas de su biografía en relación a su trabajo como arqueólogo, poeta valencianista, e historiador de Xàtiva. El Ayuntamiento de Xàtiva, en colaboración con Amics de la Costera, optó, para cerrar el ciclo, por dedicar una conferencia a analizar la labor periodística de Viñes, como colaborador y director del semanario católico del Obrero Setabense.

El ponente invitado en esta ocasión fue Francesc Martínez Gallego, catedrático de periodismo en la Universitat de València, doctor en historia, y presidente de la Asociación de Historiadores de la Comunicación de España. El profesor analizó la historia del semanario el Obrero Setabense en el contexto del apelativo de la buena prensa, que era como se autodefinía la prensa propagandística de los intereses católicos, en contraposición a la prensa republicana y liberal, considerada por la Jerarquía eclesiástica como el enemigo a batir por su carácter anticlerical.

El Obrero Setabense fue fundado en 1894. Su primer director fue José Hinojosa. La publicación tuvo cuarenta y dos años de vida. Francisco Martínez hizo todo un repaso histórico de la larga trayectoria de un periódico nacido en el contexto de la encíclica Rerum Novarum, impulsada por el Papa León XIII, donde la iglesia abandonaba su discurso reaccionario y antiliberal, para buscar un espacio político propio que le permitiese ganarse la conciencia de la clase obrera, cada vez más seducida por el discurso republicano y socialista.

Para ello, previa a la fundación de medios de comunicación, se hizo necesaria la creación de Círculos Obreros, como espacios de debate donde obreros y patronos pudieran compartir ideas, y abandonar el discurso de eterna confrontación sugerido por la lucha de clases, y sustituirlo por otro más paternalista, donde los empresarios atendiesen a las demandas de sus trabajadores, guiados por los principios de la caridad cristiana.

El ponente apuntó que Xàtiva tuvo uno de los primeros Círculos Obreros del País Valenciano. Se fundó en 1891, y pronto llegó a sumar más de mil socios, creando su propia sociedad de socorros mutuos y escuelas de alfabetización siempre enfrentada a la laica, apoyada por el naciente republicanismo impulsado en Xàtiva por Lino Casesnoves, y por el socialismo de Isidro Escandell. Sin un partido político fuerte que secundara sus ideas, el naciente sindicalismo cristiano impulsado desde el Obrero Setabense, buscó apoyos en la Dictadura de Primo de Rivera, defensora de los valores de la religión, patria y rey.

Tras la caída del dictador, perdido el apoyo político, ya en en tiempos de la República, se acercó a las ideas defendidas por la DRV-Derecha Regional Valenciana- ,ante la falta de un partido político católico propio, con el suficiente peso para defender los valores cristianos conservadores, en el el contexto de la proclamación de una Segunda República, cada vez más laica y aconfesional.

Conservadurismo religioso adaptado a la modernidad

En aquel difícil contexto fue nombrado Gonzalo Viñes como director del Obrero Setabense, en agosto de 1930, tras la repentina muerte del anterior director, José Hinojosa. Hasta ese momento, según el ponente, Viñes había sido un asiduo colaborador más preocupado por cuestiones culturales como la difusión de sus trabajos arqueólogicos, o divulgar investigaciones sobre la historia del cristianismo utilizando como referente la devoción por la Patrona de Xàtiva, que no en la lucha política. En opinión del profesor, Viñes, no fue amante de escribir editoriales de proselitismo católico al estilo de otros colaboradores como Emilio Olmos, pero sí tuvo que hacerlo en alguna ocasión, forzado desde su posición como director, que había de marcar la línea ideológica a seguir. Y lo hizo adaptando el conservadurismo religioso a la modernidad, más en la orientación propuesta por el discurso de la DRV, que no del tradicionalismo más reaccionario sugerido por el carlismo. Y así se podría subsistir en el nuevo contexto del marco institucional republicano, pero defendiendo valores cristianos.

La Guerra Civil acabó con aquel viraje ideológico del Obrero Setabense, igual que con la vida de su director. En opinión del ponente, a Viñes, lo mataron por ser la cabeza más visible, de un semanario odiado por los elementos más extremistas de la izquierda, que aborrecían las ideas conservadoras propuestas por el Obrero Setabense, que durante años se había enfrentado a la prensa republicana y socialista. Y constataba como prueba, el profesor Martínez Gallego, argumentando que la represión incontrolada en la retaguardia setabense, se cebó además de con los curas, con afiliados a la Derecha Regional Valenciana, que se llevó la peor parte por lo que se refiere a número de asesinatos. En suma, asumir la dirección del Obrero Setabense tuvo como futura consecuencia, el asesinato de Viñes, justo cuando éste iniciaba la reforma de un diario a la búsqueda de la modernización de su discurso.