La Llosa de Ranes adjudica por 1,7 millones las obras del nuevo centro de día

La junta de gobierno del Ayuntamiento de la Llosa de Ranes ha adjudicado las obras de construcción del Centro de Día para personas mayores con un presupuesto que supera los 1,7 millones de euros, financiados a través de una subvención del Pla Convivint acordada entre la Diputación de València y la Consellería de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda.

El futuro centro se levantará sobre un solar municipal de 1.500 metros cuadrados de superficie, situado a la Ronda de La Costera, una zona de fácil acceso. El edificio, que ocupará aproximadamente 900 metros cuadrados construidos, dispondrá de amplios espacios adaptados a las necesidades de las personas mayores, incluidas zonas de estancia y convivencia, salas de terapia y actividades, comedor, cocina, despachos profesionales y una área ajardinada exterior.

Una vez en funcionamiento, el centro tendrá capacidad para atender a 50 personas, proporcionando atención diurna, acompañamiento social, apoyo a las familias cuidadoras y programas de estimulación y bienestar.

Solar en el que se construirá el centro de día. / Ajuntament Llosa de Ranes

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Construcciones Metálicas San José, S.L., por un importe de 1.733.949,18 euros (IVA incluido), al obtener la máxima puntuación en el proceso de licitación pública.

Atención profesional

La alcaldesa de la Llosa de Ranes, Salvi Pardo, ha expresado su satisfacción por la adjudicación del proyecto y ha avanzado que, una vez se acaban todos los trámites administrativos, la previsión es que las obras puedan empezar antes de Navidad. El centro de día permitirá atender a las personas mayores y favorecer su permanencia en su ambiente familiar y social. "Se trata de un paso decisivo para reforzar la atención a nuestros mayores y ofrecerles un entorno seguro y adaptado, donde pode disfrutar de compañía, atención profesional y actividades que mejoran su calidad de vida", ha señalado.

La alcaldesa subraya que los centros de día "son un recurso social fundamental dentro del sistema de atención a la dependencia, porque permiten a las personas mayores estar en su entorno habitual lo mayor tiempo posible, al mismo tiempo que reciben los cuidados y la atención que necesitan".

El servicio de centro de día de atención a personas mayores es un recurso social que ofrece, durante el día, una atención integral a las personas mayores en situación de dependencia para la realización de las actividades básicas de la vida diaria con el fin de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal.