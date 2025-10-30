Multa por el mal estado del antiguo huerto del convento de los Mercedarios en Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha sancionado con 403 euros el abandono y la falta de limpieza en el antiguo huerto del Convento de Sant Miquel, históricamente vinculado a la Orden de los Mercedarios y hoy absorbido por la trama urbana del barrio de les Barreres.

A raíz de las quejas de los vecinos del entorno por la vegetación descontrolada y la proliferación de gatos y otros animales, el consistorio abrió un expediente para exigir a la propiedad de la vivienda de la calle Hostals donde se aloja este amplio jardín -frente a la Plaça de la Merced- la retirada de la maleza, los escombros y otros elementos impropios que se acumulaban en el mismo, ante la necesidad de "asegurar las mínimas condiciones de seguridad y salubridad" tanto en la propia finca como en los edificios colindantes.

El huerto, densamente poblado por altos árboles, frondosa vegetación y una palmera descuidada, albergaba antiguamente dos inscripciones romanas catalogadas en el Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL). En febrero, el ayuntamiento ordenó la ejecución de una serie de actuaciones urgentes en un plazo de 30 días para "paliar la situación de deterioro general" del espacio, que pertenece al Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Arquitectónico de Xàtiva, con protección individual, por lo que existe el deber de conservación con tratamientos específicos.

Orden incumplida

Pasados los meses, dicha resolución se considera incumplida. Aunque el propietario alegó que sí que había efectuado actuaciones de limpieza de la vegetación descontrolada del patio -quedando pendiente la retirada de basuras, cascotes y elementos impropios- una inspección municipal reciente desde una terraza aledaña -no ha podido accederse a la vivienda en cuestión- ha permitido comprobar que no se ha cumplido la orden de ejecución. Por ello, la corporación local ha impuesto a la titularidad de la casa una primera multa coercitiva correspondiente al 10% del coste de las actuaciones exigidas, cifrado en 4.000 euros.

Por otra parte, el ayuntamiento también ha sancionado con 1.473 euros a la propiedad de otro inmueble del casco antiguo, en la calle Sant Roc, por desoír la orden de paliar el deterioro general de la fachada ante el riesgo de que se registren desprendimientos de la moldura y de piezas de alicatado de la parte inferior de la bandeja del balcón, entre otras intervenciones necesarias. Esta situación podría desembocar en "accidentes a los peatones que circulan por las aceras". En este caso, los trabajos exigidos se valoran en 14.700 euros.