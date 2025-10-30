De cuando reinaba la prensa escrita y se debatía con moderación: In Memoriam José Crespo Sancho

Ferran Belda, Lluís Cucarella, Ricard Gallego, Agustí Garzó, Javier Baraza, Vicent Soriano, Manolo Casesnoves, Ramiro Pla, Reig..., y un largo etcétera. Son sólo algunos de los nombres que, durante años, pasaron por la Multitienda · Imagen y Sonido. Periodistas, columnistas, políticos..., y un sinfín de clientes. No era solo la compra del periódico, era la tertulia: comentar las portadas, ver qué decía hoy l’Encobert, debatir con nuestro padre. Aunque con posturas ideológicas muy dispares, reinaba el respeto, la ironía, la concordia y la comprensión. Todas ellas se alzaban por encima de la diferencia.

Acabamos de nombrarlo: nuestro padre, José Crespo Sancho (Canals, 1933-2023). De él partió todo, hace más de cuarenta años. Le recuerdo junto a Manolo Casesnoves (alcalde de Xativa de 1979 a 1983) y farmacéutico vecino, debatiendo sobre la actualidad. Casesnoves era un caballero, y mi padre —que había evolucionado ideológicamente a posiciones más centradas, sin olvidar que ayudó a la creación de la antigua Alianza Popular de Fraga en Canals— mantenía con él una excelente relación, un debate de ideas que hoy es imposible.

José Crespo Sancho. / Familia Crespo

Los tres hermanos Crespo, sus hijos; José María, Juan Carlos y Rafa, crecimos en una casa donde no faltó nunca un periódico. Primero mi abuelo, luego mi padre. Y con la llegada a Xàtiva de Imagen y Sonido, tras unos años en Canals, él nos convenció de incorporar al negocio familiar del vídeo-club la venta de prensa y revistas. Aunque tuvimos algunas dudas, pues éramos jóvenes y los periódicos solían interesar más al lector adulto, el insistió en la importancia de la prensa. Pronto, Multitienda · Imagen y Sonido se convirtió en un referente en Xàtiva. Y además de los diarios y revistas que todo punto de venta ha de tener, nuestro establecimiento llego a ofrecer prácticamente toda la producción nacional de publicaciones especializadas. De arquitectura a botánica, de toros a bricolaje, de caza y pesca a reseñas literarias. Todo.

Con el paso del tiempo, la prensa escrita ha ido perdiendo su sitio. También aquellos debates y tertulias con el ejemplar de Levante-EMV debajo del brazo fueron menguando hasta desaparecer. Hoy, somos pocos los que aún conservamos esa sana costumbre de comprar la prensa. Pero en cambio, son muchos ya (casi todos) los que no saben debatir, hablar o discrepar sin conversaciones al rojo vivo. Hoy reina la polarización, la acritud, el desprecio. Con ya muy cercana desaparición de la prensa en papel, echamos de menos aquellos debates sosegados que nuestro padre implantó en aquella época en Imagen y Sonido.

Hace unas semanas, esa historia iniciada en Canals en 1986 y desarrollada con más ambición ya en Xàtiva ha tocado a su fin. Sirvan estas palabras de homenaje al fundador de Imagen y Sonido, al amor que tuvo por Xàtiva y a todos aquellos que durante casi 40 años encontraron en Multitienda su espacio a la vez que a una familia, la nuestra, que creció junto a nuestro padre para prolongar ese amor al trabajo. La magia de Multitienda · Imagen y Sonido sirvió para cimentar esa aspiración.

Recordemos a José Crespo Sancho, nuestro padre; José Crespo Sancho, de Canals pero también enamorado de Xàtiva y su gente.