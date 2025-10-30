El Trail de Bocairent llega a la décima edición

El pasado domingo, 26 de octubre, Bocairent acogió una nueva edición de su Trail. Con la de 2025, el acontecimiento que combina deporte y montaña llegaba a la décima convocatoria. Y lo hacía con un éxito de participación, puesto que cubrió las 700 plazas previstas, las cuales se distribuyeron de la manera siguiente: 315 participantes en la modalidad senderista, 248 participantes en la modalidad de 13 km y 137 participantes en la modalidad de 23 km.

El itinerario recorrió algunos de los puntos más atractivos del entorno natural de la localidad, como la sierra de Mariola o el paraje de la ermita del Santo Cristo. La salida y la llegada se produjo en el parque de L’Estació, donde también tuvo lugar la entrega de premios. Esta se vio alterada por la lluvia y contó con la presencia de representantes de las entidades organizadoras: el Club d’Atletisme Vila de Bocairent, el Centre Excursionista de Bocairent y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.

El X Trail tuvo como ganadores de la modalidad de 23 km a Marc Julio Boquera (1º), ⁠Guillermo Albert Lizanda (2º) y ⁠Vicente Gandia Soriano (3º), y Julia Rizo Albero (1ª), Julia Revert (2ª) y Ariadna Mataix (3ª). En la modalidad de 13 km, los premios fueron para Raúl Sanjuán (1º), ⁠David Hernández (2º) y ⁠Roberto López (3º), y Venus Alborts (1ª), Paula Rebagliato (2º) y Maria Tamarit (3ª).

En cuanto a los resultados locales, los ganadores fueron: en 23 km, Alex Sempere (1º), ⁠Jose Luis Doménech (2º) y Jordi Sanjuán (3º), y Julia Revert (1ª), Berta Alcaraz (2ª) y Merxe Colomer (3ª). En 13 km, David Puig (1º), Salva Pascual (2º) y Jordi Santonja (3º), y Verónica Carbonell (1ª), Laura Doménech (2ª) y Maru Alcaraz (3ª).

Joan Vañó, concejal de Deportes del Ayuntamiento, ponía en valor las diez ediciones celebradas: “El Trail de Bocairent está plenamente consolidado y tiene una aceptación amplia, tal y como demuestran las 700 inscripciones de este año”. “Tenemos un entorno privilegiado para este tipo de pruebas, con exigencia técnica, atractivo natural y proximidad al casco urbano”, explicaba el edil. Además, el responsable municipal destacaba el esfuerzo compartido: “Las entidades organizadoras contamos todos los años con la implicación del voluntariado y la colaboración conjunta de empresas, colectivos y profesionales, como los de seguridad o atención sanitaria”.