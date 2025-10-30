El Trail de Bocairent llega a la décima edición
La prueba se celebró el domingo con 700 participantes
El pasado domingo, 26 de octubre, Bocairent acogió una nueva edición de su Trail. Con la de 2025, el acontecimiento que combina deporte y montaña llegaba a la décima convocatoria. Y lo hacía con un éxito de participación, puesto que cubrió las 700 plazas previstas, las cuales se distribuyeron de la manera siguiente: 315 participantes en la modalidad senderista, 248 participantes en la modalidad de 13 km y 137 participantes en la modalidad de 23 km.
El itinerario recorrió algunos de los puntos más atractivos del entorno natural de la localidad, como la sierra de Mariola o el paraje de la ermita del Santo Cristo. La salida y la llegada se produjo en el parque de L’Estació, donde también tuvo lugar la entrega de premios. Esta se vio alterada por la lluvia y contó con la presencia de representantes de las entidades organizadoras: el Club d’Atletisme Vila de Bocairent, el Centre Excursionista de Bocairent y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.
El X Trail tuvo como ganadores de la modalidad de 23 km a Marc Julio Boquera (1º), Guillermo Albert Lizanda (2º) y Vicente Gandia Soriano (3º), y Julia Rizo Albero (1ª), Julia Revert (2ª) y Ariadna Mataix (3ª). En la modalidad de 13 km, los premios fueron para Raúl Sanjuán (1º), David Hernández (2º) y Roberto López (3º), y Venus Alborts (1ª), Paula Rebagliato (2º) y Maria Tamarit (3ª).
En cuanto a los resultados locales, los ganadores fueron: en 23 km, Alex Sempere (1º), Jose Luis Doménech (2º) y Jordi Sanjuán (3º), y Julia Revert (1ª), Berta Alcaraz (2ª) y Merxe Colomer (3ª). En 13 km, David Puig (1º), Salva Pascual (2º) y Jordi Santonja (3º), y Verónica Carbonell (1ª), Laura Doménech (2ª) y Maru Alcaraz (3ª).
Joan Vañó, concejal de Deportes del Ayuntamiento, ponía en valor las diez ediciones celebradas: “El Trail de Bocairent está plenamente consolidado y tiene una aceptación amplia, tal y como demuestran las 700 inscripciones de este año”. “Tenemos un entorno privilegiado para este tipo de pruebas, con exigencia técnica, atractivo natural y proximidad al casco urbano”, explicaba el edil. Además, el responsable municipal destacaba el esfuerzo compartido: “Las entidades organizadoras contamos todos los años con la implicación del voluntariado y la colaboración conjunta de empresas, colectivos y profesionales, como los de seguridad o atención sanitaria”.
