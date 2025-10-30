Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres días para redescubrir el legado renacentista de la familia Borja en Xàtiva

La Fira Borja levanta el telón este viernes con una programación que incluye conciertos, gastronomía, visitas guiadas y artesanía

Una actuación de una edición anterior de la Fira Borja en Xàtiva. / A.X.

Redacción Levante-EMV

Xàtiva

Xàtiva volverá a revivir su pasado renacentista con la celebración de la Fira Borja 2025, que tendrá lugar este fin de semana (del 31 de octubre al 2 de noviembre) con una programación cultural, musical, gastronómica y turística que llenará los principales espacios de la ciudad.

El certamen ofrecerá tres conciertos de música antigua con entrada libre: «Entre tierra y cielo» de Boreas (viernes 31, iglesia de Sant Feliu), «Vent bufat, vent als dits» (sábado 1, Sant Feliu) y «Alegoría del amor» de Capella de Ministrers (domingo 2, convento de Sant Domènec).

Además, regresa la Fira Gastronómica Borja, que reunirá a trece restaurantes locales con menús inspirados en la época de los Borja y productos de proximidad, junto con degustaciones de dulces tradicionales a cargo de pastelerías de la ciudad.

Durante el fin de semana también habrá visitas guiadas y teatralizadas sobre la familia Borja, como la ruta «Xàtiva, ciudad natal de los Borja» o el Cluedo “Crimen en la ciudad de los Borja”, así como actividades familiares y animación en la calle.

Dos exposiciones

Por otro lado, la Fira de Artesanía, ubicada en la Albereda Jaume I, abrirá el viernes a las 17h con puestos de productos artesanales, talleres, cuentacuentos, espectáculos de fuego y circo. A las 17:30h tendrá lugar la inauguración oficial con presencia de las autoridades.

El programa se completa con las exposiciones «Xàtiva y los Borja» y «Vistiendo a los Borja» en Sant Domènec, abiertas hasta el 2 de noviembre. Los principales monumentos y museos de la ciudad también ampliarán sus horarios para facilitar las visitas durante la feria.

Toda la programación puede consultarse en la web de Xàtiva Turismo y en las redes sociales del Ayuntamiento de Xàtiva.

TEMAS

