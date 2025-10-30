Tres medallas para el C. B Xàtiva en el Máster Autonómico de Bádminton disputado en Enguera

El sábado 25 de octubre, ocho jugadores del Club Bádminton Xàtiva se desplazaron hasta la vecina localidad de Enguera para participar en una nueva competición, en esta ocasión se trataba de un Máster Autonómico correspondiente a las categorías Sub-15 y Sub-19. Dicho evento reunió a un total de 75 deportistas de varias comunidades autónomas en las instalaciones del Pabellón Municipal Jaime Alegre.

Iniciamos la crónica de la jornada por la categoría sub-19 donde en la prueba de individual masculino contábamos con tres representantes, dos de ellos Feliu Terol y Meshack Martínez consiguieron imponerse en todos los encuentros de sus respectivos grupos logrando el pase a la siguiente ronda. Lamentablemente, Ximo Torres no tuvo suerte y cedió en tres sets contra el almeriense Marcos Montoya tras un mal inicio de partido, posteriormente realizó un gran partido frente a Simón Coloma, pero termino cediendo nuevamente en tres sets tras 47 minutos, después de realizar un gran encuentro a tres sets que se le escapó por un ajustado por 21-16, 22-24 y 21-15.

Ya en cuartos de final Meshack Martínez cayó frente a William Chmylowskyj (C.B Teulada) por 21-13 y 21-15. Por su parte Feliu Terol accedió directamente a semifinales, donde se cruzó con Javier Basilio Calatrava al que venció en dos sets por 21-14 y 21-16. De este modo avanzó hasta la final donde los esperaba Simón Coloma, al que en esta ocasión se impuso con mayor facilidad el setabense por 21-23 y 21-12. El primer set fue decisivo para imponer su juego y descolocar a su rival.

Pasamos a las pruebas de dobles, donde en la de dobles femeninos teníamos a dos parejas compitiendo; la formada por Martina Molina / Hanting Jiang (C.B Drop Valencia) y, por otro lado, la integrada por Irene Orquín / Ariadna Fabra también del C.B Drop Valencia. En este último caso Irene y Ariadna realizaron unos buenos encuentros al inicio de la mañana, pero lamentablemente Irene tuvo que retirarse al empeorar los síntomas del proceso gripal que sufría, quedando fuera del torneo.

En el otro extremo Martina y Hanting que vencían sus tres encuentros en el grupo B y con ello lograban el paso a la final del torneo, donde las esperaban las cabezas de serie número uno, Belén Guardiola y Sara Sáez, que tuvieron que emplearse a fondo a lo largo 38 minutos para evitar la victoria de Martina y Hanting. Estas últimas empezaron anotándose el primer set por 20-22, lo que hizo que Belén y Sara aumentaran el ritmo en los dos siguientes sets para terminar imponiéndose en el segundo y tercer set por un ajustado 21-19 y 21-18, quedando con la plata Martina y Hanting tras un gran torneo.

Terminamos con la categoría Sub-19 con la prueba de dobles mixtos donde el Club Bádminton Xàtiva contó con tres parejas; Ximo Torres/Ivayla Valentinova, Meshack Martínez/Irene Orquín y Feliu Terol/Martina Molina, siendo estos últimos los que consiguieron sumar un nuevo metal en esta jornada al hacerse con la tercera plaza y por tanto con el bronce.

Nos centramos ahora en la categoría Sub-15 donde teníamos a tres deportistas en competición. En la prueba de individual femenino Alexa Zemov continua su evolución y estuvo muy cerca de conseguir la victoria frente a la jugadora de Albacete Llanos Picazo que la habría dado la segunda plaza del grupo, finalmente se le escapó tras un ajustado 21-17, 17-21 y 21-16 tras 40 minutos. En el apartado masculino Arnau Ballester quedó fuera del cuadro final tras ceder frente a Rubén Compan en la lucha por la primera plaza del grupo D.

En la prueba de dobles mixto la pareja integrada por Arnau Ballester y Naia Romero conseguían el bronce tras ceder en un igualado encuentro frente a Lola Navarro y Oscar Cocera por un ajustado 17-21 y 19-21. Por otra, parte Alexa Zemov y Joel Mahiques no pudieron superar la fase de grupo en esta ocasión.

Cerramos el resumen con la prueba de dobles masculino donde Joel Mahiques compitió junto al jugador del C.B Drop Valencia Sergi Cucart pese al buen entendimiento mostrado en estos primeros encuentros no pudieron superar la fase de grupo.