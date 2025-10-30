Vallés erradica la caña invasora para hacer más atractivo el entorno del río Canyoles

El Ayuntamiento de Vallés ha iniciado este jueves los trabajos para erradicar las cañas invasoras que colonizan el entorno del río Canyoles en su término municipal. Una vez retirada la especie exótica e invasora, se colocará una malla geotextil para impedir que vuelva a crecer.

La actuación, ejecutada por una empresa gracias a una ayuda de 40.000 euros del área de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, pretende ampliar el espacio de esparcimiento y hacer visualmente más atractiva una zona de paseo y ocio al aire libre conocida como la 'playeta de los patos' o l'Assut de Vallés. Otro objetivo perseguido por el consistorio es blindar este enclave contra el avance de posibles incendios.

"La caña afeaba mucho la estampa del río, una zona bonita a la que la gente va a pasar el rato o incluso a bañarse", explica el alcalde de Vallés, José Javier Sisternes.

La superficie había sido objeto de actuaciones anteriores de las brigadas de la diputación, aunque hacía un lustro que las cañas no se limpiaban y se habían propagado a una gran velocidad hasta alcanzar una densidad importante en el cauce del Canyoles. Aunque la intervención deja fuera una zona aledaña por pertenecer al término municipal de Torrella, Sisternes está en conversaciones con el alcalde del pueblo vecino para intentar que los trabajos se extiendan a esta superficie, porque "así el espacio quedará visualmente mucho mejor", subraya.

El alcalde espera que los trabajos de retirada de cañas estén finalizados en las próximas semanas. En los últimos años, la colocación de mallas geotextiles para frenar la propagación de la caña se ha extendido por diferentes municipios de la Costera. En una extensa superficie entre la Casa de la Llum y la Cova de la Petxina de Xàtiva, se llevó a cabo recientemente una actuación similar para eliminar la especie invasora que colonizaba el entorno del río Albaida.