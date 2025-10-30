Venden un cuadro de José de Ribera inédito tras quedar desierta su subasta en Madrid

La casa de subastas Segre -afincada en Madrid- sacó esta semana a subasta un cuadro inédito de José de Ribera (Xàtiva 1591-Nápoles, Italia; 3 de septiembre de 1652), conocido como «Lo Spagnoletto». La obra representa una «Inmaculada niña» y es un óleo sobre lienzo que mide 75 x 61 centímetros y fue pintada entre 1640 y 1650. El precio de salida fue de 90.000 euros y procede de colección particular madrileña. Sin embargo, no hubo pujas por ella.

Jose Luis Requena, responsable del departamento de pintura antigua de Subastas Segre, atendió ayer a Levante-EMV y confirmó que no hubo postores por el cuadro: «No se vendió en la subasta, ya que no hubo pujas. Ahora se abre un período de posventa, por si alguien lo quiere adquirir por el precio de salida fijado o hacer una contraoferta. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros y les daremos todos los detalle». Consultado sobre si es habitual que aparezcan inéditos de autores de la talla de José de Ribera, el experto explicó que no es algo extraño: «No es una situación rara que aparezcan obras inéditas de autores como Ribera, es un pintor que desde muy joven viaja a Italia y mandó muchos cuadros a España gracias a sus contactos. Por motivos como herencias o desamortizaciones, algunas obras aparecen en colecciones particulares. En estos casos es habitual que salgan a la luz con el tiempo. Puede venir un coleccionista o una familia que ha heredado una serie de cuadros, por ejemplo».

Desde la casa de subastas han explicado que se trata de «una obra no documentada hasta ahora en los estudios sobre el artista y está debidamente documentada y fechada». A su vez, avalan que «los estudios técnicos realizados por expertos confirman que es el lienzo original». «El informe constata que los pigmentos son de alta calidad (especialmente lo referido al azul lapislázuli, muy caro y exclusivo) y que la firma es auténtica», prosiguieron las mismas fuentes.

Adquirida en 1940

A su vez, desde la casa de subastas apuntan que el cuadro fue adquirido en Madrid en la década de 1940: «Este lienzo presenta una atribución tradicional a José de Ribera, pintor que residió en Roma hacia 1606 y trabajó de forma estable en Nápoles desde 1616 hasta su muerte en 1652. El tema puede identificarse como una Virgen María Niña en oración, rodeada de querubines que emergen de un resplandor dorado».

«La iconografía, poco frecuente en el ámbito italiano, sugiere que la pintura estaba destinada a un contexto devocional privado; no puede descartarse, sin embargo, que se trate de una temprana representación de la Inmaculada Concepción, con María aún en su infancia. En este sentido, un paralelo significativo dentro del ámbito ibérico lo ofrece la Inmaculada Niña de Francisco de Zurbarán, firmada y fechada en 1656, hoy en el Museo del Prado de Madrid».

De momento, el cuadro inédito de Ribera no tiene un nuevo dueño. Estará a la venta en la página web de Subastas Segre durante las próximas semanas.