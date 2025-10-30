Xàtiva acoge la charla "El nihilismo revolucionario" del catedrático de Filosofía Xavier Llop

La Casa de la Cultura de Xàtiva acoge este viernes 31 de octubre (19 horas) la charla-coloquio "El nihilismo revolucionario", a cargo del profesor Xavier Llop.

El acto lo ha organizado el Ateneu Filosòfic de Xàtiva (AFX) y es el tercero después de las comparecencias de Tobies Grimaltos y la reciente de Rafael Gomar, que presentó el libro "Walter Benjamin. Passatges acabats". El miembro del ateneo y profesor de Filosofía Josep Ignasi Benito Climent conducirá la intervención.

Xavier Llop es catedrático de Filosofía y ha sido profesor de Bachillerato en el IES Joan de Garay de València. Actualmente, imparte un curso de filosofía para la Associació d’Amics de la Nau Gran, de la Universitat de València. Es autor de cuatro libros: Rilke y la muerte , en la colección Novatores del Instituto Alfons el Magnànim (2010); La decisió d'Ippolit, un ensayo sobre El Idiota de Dostoyevski, publicado por el editorial Rasmia (2014); Soledat i destí i altres assaigs, e Libros del Albur (2015); Etty Hillesum i la transformació. L'empremta de Rilke, publicado en el editorial Narcea (2021) sobre la autora judía neerlandesa Etty Hillesum, conocida por sus diarios escritos en el campo de concentración de Westerbork, y este año, en 2025, presenta El nihilisme en la literatura russa. De l'home superflu al nihilista revolucionari, en la editorial Montesinos. Este último será el tema central de la intervención de Llop: el nacimiento del nihilismo dentro de la literatura rusa, de la mano de autores como Dostoyevski o Bulgàkov.

«El nihilismo es la creencia en la nada, en el vacío, en un mundo sin dioses ni amos. A menudo se ha confundido con el anarquismo, pero su alcance es mucho más profundo», explica Josep Ignasi. Para añadir que, «como dijo Nietzsche, el nihilismo es el diagnóstico de nuestro tiempo: hemos dejado de creer, e incluso quienes creen, ya no creen del mismo modo. El universo del sentido se ha derrumbado. Aun así, Albert Camus, en su Mito de Sísifo, nos propone una salida: pasar del nihilismo pasivo, que ve el mundo como un absurdo, al nihilismo activo, que crea sentido a través de un proyecto vital propio».

Según el introductor de la charla, Xavier Llop «nos guiará en esta presentación por este recorrido de los príncipes desheredados hasta los terroristas revolucionarios mostrándonos como la literatura rusa ha sido una escuela de pensamiento y también de transformación interior y de acción política».