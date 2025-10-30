Xàtiva contará con un Aula Mentor para la formación en línea de personas adultas

El Ayuntamiento de Xàtiva pondrá en marcha próximamente un Aula Mentor, un programa de formación en línea para personas adultas impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con la colaboración de las administraciones locales. Este espacio estará ubicado en la Casa de la Juventud, desde donde se gestionarán las inscripciones, el apoyo técnico y el seguimiento de los cursos. En el pleno celebrado hoy se ha aprobado provisionalmente la ordenanza municipal reguladora de este nuevo servicio.

El objetivo del Aula Mentor es ofrecer una formación flexible, accesible y de calidad a todas aquellas personas mayores de 18 años que deseen ampliar sus conocimientos o mejorar su cualificación profesional. El programa cuenta con más de 200 cursos en ámbitos muy diversos, como informática, idiomas, gestión empresarial, hostelería, diseño, salud o competencias digitales básicas. Todos los cursos disponen de un tutor o tutora especializada y permiten obtener un certificado oficial expedido por el Ministerio de Educación.

La concejala de Empleo, Lena Baraza, ha destacado que “la puesta en marcha del Aula Mentor en Xàtiva supone una gran oportunidad para el Ayuntamiento, ya que nos permite reforzar la oferta formativa municipal y dar respuesta a las necesidades de reciclaje profesional y aprendizaje permanente de la ciudadanía”. Según ha explicado, “el objetivo es que todas las personas interesadas, ya sean jóvenes, personas desempleadas o trabajadoras, puedan acceder a una formación adaptada a su ritmo y con el apoyo de un espacio municipal de referencia como es la Casa de la Juventud”.

Desde el consistorio se ha valorado muy positivamente esta iniciativa, que complementará los programas ya existentes de formación para el empleo y orientación laboral, y que se integrará en las políticas activas que el Ayuntamiento desarrolla para mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de la población.

En las próximas semanas, el Ayuntamiento informará sobre el calendario de apertura del aula y sobre el procedimiento de inscripción en los cursos disponibles. Mientras tanto, el personal técnico municipal ya trabaja en la adecuación de los espacios y en la coordinación con el Ministerio para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Con este nuevo Aula Mentor, Xàtiva refuerza su apuesta por la educación a lo largo de la vida y por la formación como herramienta de crecimiento personal y profesional, poniendo al servicio de la ciudadanía recursos accesibles y adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral y de la sociedad digital.