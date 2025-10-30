Xàtiva retira a Proexa la gestión del mercado municipal y los parkings de la Bassa y la Glorieta
El ayuntamiento asume la gestión directa de estos servicios para "reforzar el control y optimizar su funcionamiento"
El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado en el pleno de este jueves la revocación de la encomienda que hasta ahora asumía la empresa pública Proexa en lo relativo a la gestión administrativa del mercado municipal y a la concesión de los aparcamientos públicos municipales de la Plaça de la Bassa y de la Glorieta José Espejo.
La regidora de Movilidad, Susanna Gomar, ha explicado que la decisión responde a la voluntad del equipo de gobierno de “reforzar el control de los recursos públicos, aprovechar los recursos internos y garantizar la gestión directa” de los citados servicios, que pasarán a ser asumida por el personal municipal, que, según la edil, “cuenta con la experiencia necesaria para continuar mejorándolos”.
La gestión del mercado municipal será asumida por la sección de Promoción Económica del consistorio, mientras que la supervisión de los parkings recaerá en la sección de Tráfico y Seguridad Ciudadana, con el objetivo de “mejorar la coordinación con la movilidad ciudadana y optimizar el servicio de estacionamiento”.
Gomar ha defendido el compromiso del ejecutivo local “con la modernización de la administración municipal, la mejora continua de los servicios públicos, la transparencia y el desarrollo de un funcionamiento más directo y eficiente de los servicios públicos”. La medida se ha aprobado con la abstención de los regidores del PP y Vox.
El consistorio también ha aprobado en el pleno una amortización de deuda de 2,4 millones de euros y ha dado luz verde tanto al II Pla Municipal de Prevenció i Actuació contra la violència de gènere de Xàtiva (con la abstención de Vox) como al convenio transaccional con la Seu en relación con los terrenos aledaños a la ermita de Sant Josep.
