Adquieren en Ontinyent dos viviendas para personas en riesgo de vulnerabilidad del Projecte Trèvol

La Mancomunitat de la Vall d'Albaida ha adquirido dos nuevas viviendas tuteladas destinadas a alojar a personas en riesgo de vulnerabilidad que pertenecen al Projecte Trèvol. Estas viviendas, situadas en Ontinyent, ya formaban parte de la alternativa habitacional con la que contaba la entidad supramunicipal en régimen de alquiler, y ahora pasan a formar parte del patrimonio público para garantizar una mayor estabilidad y continuidad al proyecto. Esta adquisición ha sido posible gracias a la financiación de la Diputación de València y Caixa Ontinyent.

En el acto de presentación, el presidente de la Mancomunitat , Ismael Sanvíctor, ha explicado que “son pisos que utiliza el Projecte Trèvol, donde actualmente viven siete personas de forma autónoma. Esta adquisición permite asegurar la continuidad de un servicio básico y dar estabilidad a estas personas”. Sanvíctor ha agradecido “la implicación del equipo técnico y la colaboración de la Diputación de València y Caixa Ontinyent, sin los cuales este paso adelante no habría sido posible”.

El director de Caixa Ontinyent, José Francisco *Sanfélix, ha puesto de relieve que la operación “da una solución estable y definitiva a unas viviendas que ya estaban en uso”. Ha recordado la trayectoria de la entidad con el colectivo de diversidad funcional: “Desde 1988 hemos colaborado con la escuela infantil, el centro de día y la residencia”, y ha destacado que esta iniciativa “continúa reforzando la apuesta de la Caixa con las personas y el territorio”. En total, la entidad ha aportado 40.000 euros para el proyecto de la compra de viviendas tuteladas en Ontinyent.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, ha afirmado que “es un orgullo poder participar en iniciativas como esta, que mejoran la vida de las personas y ofrecen estabilidad a quien puede tener dificultades por su situación”. Enguix ha destacado que la actuación se enmarca en el Plan Obert d'Inversions 2023-2027, con una aportación por la compra de las viviendas de 180.000 euros. “Además, se ha aumentado en 5,6 millones el presupuesto destinado en la Vall d'Albaida”, ha señalado Enguix. Según ha explicado, “este tipo de proyectos consolidan un modelo de gestión local que apuesta por la inclusión y la atención a las personas”.

Espacios de transición a la vida independiente

La directora del Projecte Trèvol, Mª Amelia Martínez, detalla: “Que la Mancomunidad sea propietaria de las viviendas permite adaptarlas y actualizarlas según las necesidades de cada momento. Son espacios de transición hacia la vida independiente, donde las personas pueden aprender a gestionarse y, a medida que avanzan, dar a otras que necesitan el mismo apoyo”. Martínez ha añadido que las personas usuarias presentan tanto dificultades sociales como derivadas de la discapacidad, “y por eso recursos como estos son fundamentales para garantizar su autonomía y dignidad”.

Finalmente, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha cerrado el acto destacando que “hoy es un día para estar orgullosos, porque es el resultado de gente que sabe soñar pero también tener los pies a tierra y convertir esos anhelos en acciones”. Ha definido el Projecte Trèvol como una “utopía” que se ha hecho realidad, siendo este un paso más en esa dirección. “Esta es una apuesta decidida de la Mancomunitat y del Proyecto Trébol para continuar trabajando en favor de las personas con discapacidad y vulnerabilidad”.

Con esta adquisición, la Mancomunitat de la Vall d'Albaida consolida su apuesta con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el apoyo a iniciativas que fomentan la vida autónoma y digna de las personas de la comarca.